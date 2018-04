En Santa Fe, Cambiemos se abstuvo de repudiar la intervención al PJ nacional

En la sesión de este jueves la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración para manifestar su "preocupación y más absoluto repudio frente a la intervención del Partido Justicialista Nacional". Pero antes de la votación el diputado Norberto Nicotra, quien en su momento fue presidente del justicialismo santafesino, pidió la palabra para pedir la abstención del bloque de Cambiemos. En tanto, el radicalismo, que es su socio a nivel nacional, tomó distancia de esa decisión y votó afirmativamente.





Luego de la sesión, el presidente del PRO en Santa Fe , el diputado Federico Angelini, argumentó la decisión en diálogo con UNO Santa Fe. "Creemos que una legislatura provincial no tiene ningún tipo de potestad para entrometerse en lo que es la Justicia Federal y lo que es la independencia de los poderes dentro del Estado de derecho. Me da la sensación que uno puede hacer una manifestación política , pero bajo ningún punto de vista me parece correcto que quienes estamos en el Estado o ejercemos alguna función en el Estado validemos la intromisión en otro poder", dijo.





En tanto, al ser consultado sobre su mirada política sobre la intervención del PJ, respondió: "Deben haber habido muchas desprolijidades de parte del peronismo o del Partido Justicialista en todo lo que tiene que ver con sus órganos de control, sus órganos de decisión para que la Justicia Federal esté tomando una determinación tan tajante. Ya no en términos oficiales, por lo que se escucha hay una intromisión de algunos sectores del PJ que querían avanzar en este sentido. Pero eso es opinión y no información".





Además, rechazó las acusaciones de varios dirigentes del PJ que aseguraron que el gobierno nacional estaba detrás de la intervención. "El peronismo en su gran problema de organización ya le echa la culpa al gobierno de que las vacas vuelan antes de hacer una autocrítica sobre el nivel de descontrol que tiene en sus filas".





El radicalismo repudió la intervención al PJ

El presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe, Julián Galdeano, dijo al ser consultado sobre los hechos que ve "con alguna preocupación la forma en la que se materializó esta intervención judicial en el Partido Justicialista nacional".





Luego añadió: "El modo, el alcance, las características, el tiempo mismo en el que se dio y las características del propio interventor (Luis Barrionuevo), generan una especie de avasallamiento sobre un partido político que, si bien pudo haber tenido una mora en su normalización, había dado signos inequívocos en los últimos días de querer ir yendo hacia un proceso de regularizar su cuestión estatutaria y su funcionamiento institucional. Por eso uno ve con cierto exceso el actuar de la jueza electoral (María) Servini, y eso es lo que planteamos desde el radicalismo tanto provincial como nacional".





"Tenemos una mirada muy crítica de esto. Los partidos políticos, más allá de tener un descrédito en la opinión pública, siguen siendo pilares del sistema democrático, tienen el monopolio de las candidaturas según nuestra propia Constitución y sistema electoral. De modo que hay que buscar preservarlos en la medida en que también haya predisposición por las autoridades partidarias en el cumplimiento de las normas. Pero por sobre todas las cosas preservando el funcionamiento de los partidos. Y en este caso eso se ha violentado", fundamentó el diputado radical.





Al ser consultado sobre la abstención del bloque de Cambiemos en el proyecto de declaración que rechazó la intervención judicial al PJ, Galdeano respondió: "No necesariamente tenemos miradas comunes en este sentido. Sí creo que el radicalismo va a defender una democracia basada en un sistema de partidos y en este caso observamos que hay una actuación que al menos nos parece exagerada".





"Ese avasallamiento de la autonomía que los partidos tienen que tener para funcionar creemos que merece ser repudiado, rechazado o por lo menos no puede ser acompañado. Quizá hay otros que no tienen esta mirada", se diferenció y agregó: "En general algunos dirigentes del PRO siempre han tenido una posición de no manifestarse sobre temáticas que no son exclusivamente de la provincia. Pero nosotros, al contrario, pensamos que era una cuestión que amerita que la Cámara de Diputados se expida sobre este tema".





En tanto, sobre las acusaciones de algunos dirigentes del peronismo que señalaron que detrás de la intervención judicial está la mano del gobierno nacional, Galdeano dijo: "No, eso no tiene ningún asidero. Eso es aprovecharse de una situación política complicada para criticar al gobierno y nosotros no lo compartimos".