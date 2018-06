En Santa Fe, el PRO advierte que no le va a regalar Cambiemos a la UCR

En las últimas semanas el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, levantó su perfil y públicamente salió a decir que quiere ser el candidato a gobernador por Cambiemos en la provincia. Además, el exintendente de Santa Fe, la semana pasada recibió el espaldarazo de la influyente diputada nacional, Elisa Carrió.

Eso sucedió justo cuando el actual intendente de la capital provincial, José Corral, no se encontraba en el país . Y si bien Corral aún se cuida de admitir públicamente que quiere ser el próximo gobernador de Santa Fe, el expresidente de la UCR a nivel nacional viene trabajando en todos los frentes para preparar el terreno. Tiene una buena relación personal con Mauricio Macri, tomó la agenda nacional de quitarle impuestos locales a las tarifas y le sacó a los vecinos de Santa Fe el costo de la Cuota de alumbrado Público de sus boletas –lo que le abrió un frente político y judicial con el gobierno provincial y la EPE– y revitalizó el Foro de Intendentes Radicales de la provincia, lo que le permite tener mejores vínculos políticos con los jefes locales y más llegada territorial.

Pero en medio de ese armado político de Corral apareció en escena de Barletta. La irrupción del exintendente puede tener dos lecturas posibles: la primera es que surge un competidor inesperado para Corral; la segunda es que parte de la UCR santafesina está polarizando la disputa por la candidatura a la gobernación en Cambiemos, mientras el PRO mira. Pero en política nadie se queda quieto.

Sin embargo, Angelini advirtió que "no se le va a regalar nada a la UCR", cuando se lo consultó por el futuro de Cambiemos en Santa Fe de cara al 2019. "Creemos que sinceramente no es tiempo de hablar de candidaturas, para nada. Hoy la gente está pensando en otra cosa y nosotros, como dirigentes, diputados , concejales, tenemos que focalizarnos en eso y ver de qué manera podemos acercarles soluciones. Para eso nos votaron en 2017 y en 2015, para que trabajemos en ese sentido y no para que un año antes estemos hablando de candidaturas", aseguró.