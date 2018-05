En un acto con Dilma Rousseff, la CGT rechazó la reforma laboral

En el acto oficial de la CGT por el Día del Trabajador junto a Dilma Rousseff, el integrante del triunvirato de conducción Héctor Daer rechazó esta tarde la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y respaldó al ex mandatario Luiz Inácio "Lula" Da Silva.





"No solo somos solidarios, sino que venimos a comprometernos en acompañar el proceso para que el compañero Lula sea liberado y no sea proscripto en las elecciones que seguramente va a ganar en la república hermana de Brasil. No tenemos duda, ninguno de los argentinos, que tu destitución (la de Rousseff) tuvo que ver con los cambios posteriores", expresó Daer.





Junto a los dirigentes de la CGT y la ex mandataria del país vecino se ubicó en la mesa central del acto el ex presidente Eduardo Duhalde.





El líder de la CGT también cuestionó los proyectos de reforma laboral que impulsa el Gobierno y sostuvo: "En estos días nos desayunamos con un proyecto que quiere volver a bajar las indemnizaciones y otro que quiere hacer desaparecer las indemnizaciones, como si eso fuera el problema de la inversión en la Argentina".