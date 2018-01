Frana: "Falta tiempo para que haya una línea común en el Justicialismo"

"El justicialismo tiene una fuerte necesidad de recomponerse, pero creo que todavía falta tiempo para encontrar un camino único", aseveró la diputada nacional Silvina Frana, en una lectura política necesaria al inicio de un nuevo año.





La legisladora santafesina reflexionó acerca del escenario partidario a nivel nacional y opinó que "todavía hay compartimentos estanco y esto se vio el mes pasado en la votación de la reforma previsional en el Congreso". "Si hubiéramos votado todos juntos, la ley no hubiera salido. Eso es una muestra contundente de que hoy no hay una línea común dentro del justicialismo", insistió Frana.





—¿Está más clara la situación a nivel provincial?





—No mucho. El justicialismo en general tiene que atravesar esta transición, que se relaciona con autocríticas, con reproches de derrotas, y empezar a construir. Me parece que es interesante que se abran nuevos espacios y nuevas figuras. Esta renovación hace bien.





"También creo que en algún punto, si todos somos parte de un movimiento cuya bandera es la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, frente a estas políticas que propone el gobierno nacional nos tiene que encontrar en un mismo espacio. Me parece que todos tenemos la obligación de construirlo", acotó la diputada.





Reforma y reelección en la provincia





A fines de diciembre, el gobernador Miguel Lifschitz admitió por primera vez que le gustaría ser reelecto en el cargo y el arco opositor santafesino quedó en estado de ebullición: Cambiemos pateó hasta 2019 toda chance de apertura del debate sobre una reforma constitucional en la provincia, el radicalismo cercano al PRO advirtió acerca de la falta de un acuerdo político "más integral" y en el justicialismo instaron a priorizar las problemáticas sociales y económicas que marcan la agenda de gestión.





Ante la consulta de UNO Santa Fe, Silvina Frana dio su parecer al respecto y marcó: "Me parece que no están dados los acuerdos para que eso suceda. No encuentro que haya un respaldo para eso".





De todas maneras, admitió: "No puedo desconocer la necesidad de reformar algunas cosas, porque fui parte de la gestión del ingeniero Jorge Obeid –exgobernador santafesino– donde se planteó una reforma constitucional que nunca salió porque no hubo acuerdos. De todas maneras, Obeid planteaba la reelección pero se autoexcluía".