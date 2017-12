González juró y dijo que "hay que buscar consenso" por el Fondo de Obras Menores

Esta tarde juró el exministro de Salud de la provincia, Miguel González , como nuevo senador por La Capital para reemplazar a Emilio Jatón, quien fue electo concejal de la ciudad de Santa Fe. El flamante legislador asumió en un momento donde se vuelve a poner sobre la mesa la discusión por la inclusión de las ciudades de Santa Fe y de Rosario en el Fondo de Obras Menores (FOM).





La Ley 12.385, que creó el FOM, establece que los municipios de segunda categoría y comunas de la provincia pueden solicitar recursos para la construcción de obras y adquisición de equipamiento y rodados. Esos aportes que reciben son de carácter de no reintegrables, por lo que significan muchas veces una bocanada de aire fresco para las administraciones locales.





Al ser consultado al respecto, González dijo :"En principio vamos a sostener la idea que venimos teniendo desde el Ejecutivo, pero vamos a pensarla de nuevo en algunas cosas. Las grandes ciudades tienen una enorme cantidad de obras que están en marcha y que largamente exceden el (monto) que se pretende del Fondo de Obras Menores".





"Por supuesto –aclaró– que también entendemos que los municipios como Santa Fe y Rosario están pidiendo estos fondos para poder ser ellos mismos quienes ejecuten obras. Lo vamos a pensar en ese contexto, pero esto es un cuerpo colegiado y no depende solo de lo que diga un senador sino de cómo se den los consensos para hacer esto. También las ciudades más pequeñas de otros departamentos que no tienen a estas dos grandes ciudades plantean que ese fondo compensa las obras que se hacen en las grandes ciudades. Estas cosas se hacen por consenso y no se pueden imponer solo porque tengamos una ciudad más grande o más pequeña".





En tanto sobre si en lo personal avalaba el reclamo de las dos grandes ciudades de la provincia, González expresó: "Lo que necesitamos tener claro es saber cuántos son los recursos que vienen por estos fondos y si efectivamente se puede llegar a ese acuerdo lo vamos a apoyar. Pero hay que contextualizar las cosas porque el recurso del Fondo de Obras Menores es muy necesario para localidades que no tienen la cantidad de obras que tienen las ciudades de Rosario y Santa Fe.





Luego González dijo que en su paso por la Cámara de Senadores quiere "pensar en clave metropolitana" y en ese sentido agregó: "Hay que pensar la enorme cantidad de tareas que se hacen en obras, en pensar los contextos sociales, cómo se hace para que las ciudades y los pueblos se encuentren para trabajar juntos. Esa será parte de la agenda que vamos a trabajar".