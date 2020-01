Hay $5.300 millones de deuda pura que pueden entrar en la moratoria

Con la moratoria que comenzará el 1 de febrero, la provincia saldrá a buscar 5.300 millones de pesos de deuda firme que no pagaron los contribuyentes. El tiempo dirá cuánto logrará reducir ese total de deuda la Administración de Provincial de Impuestos, pero en el organismo oficial se muestran optimistas a partir de los beneficios que se proponen y que estarán disponibles por un plazo de tres meses para los contribuyentes que adeudan pagos en diferentes impuestos provinciales al 30 de noviembre de 2019.

Embed

Las deudas que podrían ingresar a la moratoria se generaron por diferentes motivos y se encuentran en diferentes situaciones. Los convenios de pago que caducaron significan un total de 200 millones de pesos. La reglamentación de este tipo de convenios que la Administración Provincial de Impuestos (API) tiene con algunos particulares y empresas dice que si el contribuyente dejó de pagar tres o más cuotas el convenio se cae. Cuando eso sucede se pierden los beneficios del convenio y la Administración estaría en condiciones de ejecutar la deuda.

· LEER MÁS: Todos los requisitos y beneficios de la moratoria

Otro caso es el de las deudas firmes que están en juicios de apremio, que suman 400 millones de pesos. Estos casos se dan cuando la API le declaró una diferencia de impuestos a un contribuyente y esa diferencia no fue recurrida, o bien, fue recurrida por el contribuyente pero se resolvió que la API había realizado el cálculo correcto y el contribuyente la tiene que pagar. Si eso no sucede, la API le puede iniciar un juicio de ejecución fiscal.

El resto de las deudas que podrían ingresar en la moratoria son 400 millones de pesos por convenio multilateral de Ingresos Brutos; 500 millones de pesos de contribuyentes en general; 600 millones de pesos de Agentes de retención; 1.200 millones de pesos Impuesto inmobiliario rural y urbano; y 2.000 millones de pesos por declaraciones mal hechas o por intentos de evasión.

En total son 5.300 millones de pesos. "Todas esas deudas son las que pueden acogerse a la moratoria", dijo a UNO Santa Fe Martín Ávalos, titular de la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe.

El funcionario reconoce que dentro del universo de estos contribuyentes que mantienen deudas con el Estado santafesino puede haber gente que tenga pensado presentarse a un concurso, que hayan quebrado, contribuyentes que tengan decidido no pagar porque no tienen bienes a los que no se le pueden hacer ejecuciones para cobrar la deuda, entre otras situaciones.

Sin embargo, entiende que los beneficios que significan acogerse a la moratoria permiten pensar que la propuesta va a ser bien recibida. "Si se meten en la moratoria se les reducen los intereses y se condonan multas hasta en un 80 por ciento, menos en el caso de los agentes de retención a quienes la condonación llega al 50 por ciento siempre y cuando ya haya pagado el monto retenido o percibido y que no depositó en su momento", sostuvo Ávalos.

"Vamos a trabajar muy fuerte en concientizar a la gente en que la masa de deuda que tienen los contribuyentes santafesinos con la Administración Provincial de Impuestos y con la provincia de Santa Fe es inmensa", dijo el funcionario y agregó: "Hay mucha gente que debe muchísimos impuestos y hoy le estamos dando la posibilidad de que se reconduzcan en su vida fiscal con una importante reducción de intereses, de multas, le damos una financiación de 12, 24 o 36 cuotas con tasas de financiación muy bajas que van del 1,5% al 2 o 2,5% según la cantidad de cuotas. Además hay una opción de pago al contado que tiene una reducción del 70 por ciento de los intereses".

La moratoria comenzará el primer día hábil de febrero y continuará abierta durante marzo y abril. Mientras que hay una posibilidad de prórroga por un mes que aún la administración de Omar Perotti no tiene definido si la va a utilizar.