"Hay un conjunto de medidas que generan desempleo", criticó Frana

Hasta noviembre del año pasado se solicitaron ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe 197 procedimientos preventivos de crisis, de los cuales en 159 se alcanzaron acuerdos entre las partes. Esto implica un crecimiento de un 25 por ciento con respecto al mismo período de 2016, cuando se solicitaron 157. También aumentó el año pasado la cantidad de trabajadores afectados: 15.300 en 2017 y 12.700 en 2016.

El panorama amerita un análisis de las posibles causales del escenario actual. La diputada nacional Silvina Frana aportó su punto de vista en torno al tema y expresó: "Vemos con mucha angustia todo lo que genera este ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. El ajuste, el desconocimiento de las instituciones, una burla al debate serio en el Congreso sobre cada una de las leyes. Entonces desde la política, desde lo económico, vemos todo con mucha preocupación".

"Todavía el sector gremial ofrece una resistencia y hay cuestionamientos que el gobierno no pudo responder –marcó la legisladora santafesina y continuó– No obstante, más allá de que la reforma laboral no haya avanzado como ley, el propio pacto fiscal con las provincias tiene un ítem en el que habla de financiar retiros voluntarios, con lo cual hay una expectativa cierta de achicar el sector público. Pero también hay un conjunto de medidas que perjudican al sector privado y que hace al cierre de las fábricas".













En una enumeración de decisiones puntuales adoptadas por la gestión del presidente Mauricio Macri, Frana destacó: "Si abrimos las importaciones , si aumentan las tarifas en forma exponencial, si un pequeño empresario necesita un crédito y las tasas son imposibles de pagar, no hay medidas que favorezcan a la industria nacional. Y eso también genera despidos".





La apertura de las importaciones fue una de las principales definiciones de la Nación que tuvieron impacto en numerosos productores y empresarios de la provincia. "Esto lo venimos diciendo desde un primer momento. Apenas empezó el año 2016, que vimos la apertura de las importaciones, lo dijimos. Hoy todos se asombran del déficit comercial, pero ese déficit se viene gestando a partir de que decidieron abrir las importaciones a cualquier producto extranjero", señaló la diputada. Y continuó: "Uno puede definir abrir importaciones en el rubro de tecnología de avanzada, por ejemplo, que acá no hay mucha producción; pero abrir las importaciones de cerdo, entre otras, es un atentado contra nuestra industria nacional. Lo mismo ocurre con productos tales como frutas y verduras, porque eso va en contra de nuestras economías regionales".