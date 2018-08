Jatón: "No hay una respuesta única ni fácil para el problema de la droga pero no podemos seguir esperando"

Este miércoles por la mañana, el concejal Emilio Jatón participó del taller "No estás solo" que impulsa, desde el espacio Santa Fe Puede Más, en barrio Los Hornos. El espacio, coordinado por psicólogos, convoca a vecinos e instituciones de la zona con el objetivo de identificar las características de la problemática en el lugar, analizar las potencialidades de la comunidad para enfrentarla y definir estrategias para promover la prevención.





"Sabemos que no hay una respuesta única ni fácil para este problema pero no podemos seguir esperando, las familias que están atravesando por esa situación desesperante no pueden esperar más", explicó Jatón y agregó: "Por eso empezamos por crear estos grupos. Acá vienen los vecinos del barrio, padres y madres que saben lo que está pasando y necesitan contención y herramientas para enfrentar el problema".





Cada taller se organiza en cuatro encuentros. El primero es con los vecinos, madres, padres y jóvenes que conocen a personas con consumos problemáticos. El objetivo es que ellos puedan compartir sus experiencias y las situaciones que ven en el barrio. En el segundo se convoca a las instituciones de la zona para que puedan hacer su aporte y trabajar de manera articulada en detectar qué potencialidades hay en el barrio para abordar el tema.





"«No estás solo» es un eslabón más para hacer frente al problema de la droga. Queremos pensar estrategias para prevenir el consumo. Por eso, también presentamos y aprobamos en el Concejo un proyecto para crear preventores en todos los barrios", recordó el concejal. Y, sobre la ordenanza que fue aprobada por unanimidad, detalló: "Es algo como lo que estamos haciendo acá pero con la presencia del Estado y con la articulación necesaria entre los gobiernos de la ciudad, la provincia y la Nación para dar respuestas más integradoras a cada una de estas realidades".









Los talleres

Los encuentros se repetirán en Alto Verde, Barranquitas, Villa del Parque y Colastiné Norte. Siempre con la misma dinámica en cada encuentro y con el objetivo de construir de manera colaborativa respuestas para las necesidades de la comunidad.





"Seguimos sumando miradas sobre cómo abordar este tema. Queremos seguir por ese camino y vamos a seguir sumando voces que nos aporten herramientas. Esto no podemos hacerlo solos, necesitamos estar todos involucrados", cerró Jatón.