Javier Milei en el Luna Park: los cinco momentos más bizarros de la fiesta libertaria

"Si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos, porque lo que importa en el poder" , afirmó el primer mandatario al disertar sobre su obra junto al diputado oficialista José Luis Espert y el vocero presidencial, Manuel Adorni , luego de una apertura épica en la que cantó su versión del clásico de La Renga "Panic show" .

El encuentro dejó varias perlitas, como la presencia de la ex vedette Amalia "Yuyito" González como invitada especial sentada en la primera fila, luego de que meses atrás se rumoreara un romance con el mandatario, además de cánticos del público contra el presidente de España, Pedro Sánchez, en medio de la tensión con el gobierno español.

Mickey Milei.jpg

El evento comenzó cuando Milei salió al escenario, enfundado en un sobretodo largo oscuro y cantó su caballito de batalla "Panic show", al que le modificó la letra y a viva voz disparó: "Toda la casta es de mi apetito". Lo hizo acompañado de La Banda Libertad, integrada por el diputado Alberto Benegas Lynch, su hermano Joaquín, y Marcelo Duclós.

La previa de Disney

La espera de los militantes libertarios tuvo color, entusiasmo y política, porque en la plaza ubicada frente al Luna Park se ubicaron mesas donde se podría firmar la afiliación a La Libertad Avanza (LLA). También se repartieron las entradas para el evento, una por persona, y hubo cánticos, expectación y caretas de Milei.

Patitos Milei Peluca.jpg

Hubo merchandising -se vendieron banderas, tazas con la imagen del león y muñecos del presidente con la motosierra-, patitos kawaii, el hit del momento, con peluca y hasta un Mickey que consiguió entrar a la presentación y su enorme cabeza de ratón se destacaba en medio de la platea baja.

La revista Playboy

Milei arrancó su discurso con los tapones de punta, su blanco fue Alejando Vaccaro, titular de la fundación que organiza la Feria del Libro, a quien no nombró pero sí fustigó. “Hay que darles las gracias a la Feria del Libro, que con el boicot nos regaló está fiesta”, disparó picante el presidente ni bien arrancó su alocución.

Javier Milei.jpg

Antes de sentarse a charlar con el diputado José Luis Espert y el vocero Manuel Adorni, quien lució sorprendentemente alegre, regaló varios momentos memorables, uno de los más festejados fue cuando recordó que haber descubierto el anarcocapitalismo le dio “casi más satisfacción” que su primera revista Playboy,

La comparación con Messi

Fiel a su estilo, Milei no dudó deslizar ironías ni criticar a la oposición ni en hacer comparaciones extremas. "Si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos, porque lo que importa en el poder", aseguró en su discurso y sobre el conflicto diplomático con España bromeó: "Mondino me va a pedir horas extras".

Milei Adorni Espert.jpg

También recordó al capitán de la selección. "Ustedes van a ver un partido de Argentina, el partido es maravilloso. Tribunas llenas, banderas celestes y blancas. Si ponen la pelota en el medio de la cancha, por más que griten no se mueve", comparó el presidente. Y añadió: "Necesitan a los jugadores para mover la pelota y los goles los hace Messi".

Clásicos del rock y un "sacado"

Mientras la militancia esperaba la salida del jefe de Estado, en los parlantes sonaban clásicos del rock internacional, principalmente de los Rolling Stones, AC/DC, Neil Young y hasta de los Village People. La gente, sin embargo, recién cantó cuando se escuchó el jingle de campaña hecho con la canción “Provócame”, de Chayanne, con la letra cambiada.

Milei La Renga.jpg

Un breve disturbio se generó cuando alguien del público comenzó a cantar, en un confuso episodio, “Javier Milei, la p... que te parió”, pero la seguridad del lugar lo retiró inmediatamente, mientras el mandatario nacional respondió: “Agarrátela con Pareto (economista cuya teoría estaba explicando en ese momento”.

Yuyito González, en la primera fila

La primera fila de la platea estuvo reservada para el Gabinete de Milei y los invitados VIP. Entre ellos sorprendió ver a Amalia “Yuyito” González, figura icónica en los años 80 y 90, quien se sentó al lado de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y cerca de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y del titular de la cartera de Defensa, Luis Petri.

Yuyito González.jpg

La debilidad de Milei por los años dorados de la presidencia de Carlos Menem no es una novedad. Él mismo presidió el acto en el que se emplazó un busto del riojano en la Casa Rosada. Así que no sorprendió que entre los invitados especiales estuviera Zulemita Menem, a quien se la pudo ver en medio de los militantes libertarios.

