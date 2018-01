Jueces aseguraron que los dichos de Pullaro por la feria de enero "son desacertados"

"Atribuirle a la feria judicial una ola delictiva es desacertado. La administración de justicia no tiene a su cargo las políticas de seguridad o de prevención". El presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe , Gustavo Salvador, salió a responder con esos conceptos los dichos del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro , quien cuestionó el receso de enero y deslizó que la Justicia "tiene responsabilidad" con la ola de violencia con la que arrancó el año.





#Zysman830 | ️Gustavo Salvador (Colegio de Magistrados) "Atribuirle (a la feria) una ola delictual es desacertado. La administración de justicia no tiene a su cargo las políticas de seguridad o de prevención." https://t.co/L3QS9EUpAH pic.twitter.com/b6hC75gISK — La Ocho am830 (@laochoam830) 12 de enero de 2018



"No compartimos la apreciación realizada por el ministro de Seguridad. La incidencia de la administración de justicia en lo que puede considerarse como la ola de violencia que vive Rosario no tiene significación. La administración de justicia interviene en un caso puntual cuando el hecho ya sucedió. La Justicia no tiene a su cargo la diagramación de políticas de seguridad o de prevención que pudieran anticiparse al eventual acontecimiento de un hecho delictual", expresó Salvador.





asesinatoVera.jpg El asesinato de la joven María Vera fue uno de los asesinatos ocurridos en estos días. Foto: La Capital / Gustavo de los Ríos.





En declaraciones al programa "Zysman 830", el titular del Colegio de Magistrados afirmó que la feria judicial "es una organización administrativa que se despliega por los superiores tribunales provinciales y nacionales y está regida por leyes. Durante el mes de feria, no es que la administración de justicia deja de funcionar. Por el contrario, en los tribunales, y en lo que hace a la materia penal, la actividad no sólo existe sino que es intensa. En poco más de diez días de enero, en lo que es la parte penal en Rosario se llevaron a cabo 120 audiencias, donde se debatieron imputaciones de delitos, reanálisis de medidas cautelares, de prisiones preventivas dispuestas durante el año".





"No es que durante enero la actividad judicial deja de existir. Se llevan a cabo actividades de distinta índole, no sólo en rubro penal sino también laboral y civil y comercial. Que la feria sea en enero es un organigrama dispuesto por los superiores tribunales en orden a una administración de justicia más eficiente", añadió.