El secretario general de la CGT, Héctor Daer, aseguró que "el presidente Mauricio Macri debe dedicarse a gobernar hasta el 10 de diciembre", aunque rechazó "la continuidad del modelo económico".

El consejo directivo de la CGT fue convocado el martes de urgencia para deliberar en la sede de Azopardo al 800 y analizar "los resultados electorales" del domingo último, que otorgaron una amplia ventaja al precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández; la posible convocatoria oficial al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la "disparada financiera" de ayer y "los avatares de la política económica", afirmó Daer.

El sindicalista formuló declaraciones antes de la reunión de consejo directivo. Opinó que la central obrera "no piensa en estas circunstancias convocar a ningún paro" y rechazó "la posición de continuidad económica del presidente".

"La CGT no está hablando de paro, el momento es muy grave, se analizó la situación económica, la disparada financiera, la posición que se adoptará ante una eventual convocatoria al Consejo del Salario y otros temas", detalló Daer.

De forma previa, el también secretario general Carlos Acuña descartó que "el gobierno de Macri vaya a realizar cambios económicos de aquí a octubre", rechazó la política económica oficial y la corrida financiera de ayer y sostuvo que "el rumbo es equivocado".

"Espero que sea cierto que el gobierno analiza elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Era hora de que comience a evaluar medidas serias en beneficio de los trabajadores, cuya realidad es insostenible", concluyó Daer.

La devaluación convalidada por el gobierno nacional luego de la derrota electoral en las Paso, disparó los precios y profundizó la incertidumbre entre los trabajadores. Por eso los gremios rosarinos salieron en masa a reclamar al presidente Mauricio Macri que tome medidas para mitigar este padecimiento.

Para Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera Nacional, el voto castigó a un gobierno que "hizo las cosas mal y perjudicó gravemente" a los trabajadores. "La suba del dólar siempre perjudica a los trabajadores porque incide directamente en el bolsillo", dijo frente a la devaluación del 23 por ciento convalidada tras las elecciones.

Antonio Donello, secretario general de la UOM Rosario indicó que "el domingo el pueblo fue muy claro y expresó no estar de acuerdo con las políticas de este gobierno, expresó el rechazo por la pérdida de trabajo, por no poder pagar sus impuestos, no poder tener un plato de comida".

"El macrismo siguió con su actitud de dividir a la sociedad empecinado en seguir demonizando al kirchenrismo y no no quiso ver que la gente no llega fin de mes", agregó.

Donello planteó en relación a la crisis económica post elecciones que "estamos preocupados porque el señor presidente sigue hablando como candidato. Debe darse cuenta que muchos sectores están en situación extrema y se necesita una urgente decisión política"".

Analía Ratner, secretaria general de la Asociación Bancaria Rosario dijo que "el gobierno nacional no acusa recibo del rechazo contundente del pueblo a estas políticas sociales y económicas, y no asume sus responsabilidades y para peor se vieron nuevamente favorecidos por la devaluación post Paso, todo a costa del pueblo".