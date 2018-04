La mesa chica del PJ santafesino se reúne para analizar la intervención a la conducción nacional

El consejo ejecutivo del Partido Justicialista se reunirá este viernes, a las 11, en la sede partidaria, de calle Crespo 2358. El motivo del encuentro será analizar la situación que atraviesa el PJ a nivel nacional luego de que la justicia determinara su intervención y sus posibles repercusiones en Santa Fe





Sucede que dirigentes santafesinos están escuchando rumores cada vez más fuertes sobre la visita de algunos "compañeros" que viajan y llaman a Buenos Aires para congraciarse con el flamante interventor, Luis Barrionuevo. Tan es así que este jueves ya se mencionaban a un hombre vinculado a la educación, a otro muy cercano al exgobernador y actual senador nacional Carlos Reutemann y a un ex legislador nacional entre los que empezaron a caminar por calle Matheu, en la ciudad de Buenos Aires.





La mayoría de los dirigentes partidarios consultados prefirió no referirse al tema hasta tanto se reúna el consejo ejecutivo del PJ. De todas formas, aseguran que en Santa Fe "el partido está funcionando de forma adecuada" y que "no hay argumentos para una intervención". Pero los movimientos que propició la intervención que hizo la jueza federal electoral María Servini de Cubría no dejan tranquilo a nadie.





El justicialismo santafesino eligió sus autoridades a principios de 2016 y las renueva cada cuatro años. Incluso, las últimas elecciones fueron por lista única donde se contuvo a la gran mayoría de las corrientes internas. Por eso, nadie se imagina que haya una jugada tan arriesgada como pedir la intervención del PJ en Santa Fe. Pero la intervención nacional se basó en causas que muchos dirigentes partidarios y extrapartidarios consideraron, al menos, con falta de peso para llegar a esa medida judicial.





En ese contexto, la mesa chica del peronismo santafesino se reunirá este viernes para analizar los próximos pasos a seguir. Pero la ocasión le servirá, también, para reunir a todos los sectores representados en el consejo ejecutivo y mostrarse firmes y unidos en contra de que sea la Justicia la que resuelva las cuestiones partidarias.