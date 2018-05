La provincia brinda apoyo sanitario en localidades afectadas por intensas precipitaciones

En el marco de las intensas precipitaciones registradas durante la última semana en algunas zonas del territorio santafesino, el Ministerio de Salud está llevando a cabo acciones preventivas ante la posibilidad de contaminación de las fuentes de agua y alimentos, la acumulación de líquido estancado y la proliferación de animales e insectos.





La ministra de Salud, Andrea Uboldi, señaló que "debido a la gran cantidad de agua caída nos encontramos trabajando en territorio en distintas localidades de la provincia, como Arroyo Seco, Reconquista, ciudades del departamento 9 de Julio y de la Ruta 11".





"En el sur estamos monitoreando tres de las localidades más afectadas por las lluvias que son Pueblo Esther, Fighieras y Arroyo Seco, donde se puso a punto el protocolo, siempre articulado con Protección Civil y las autoridades locales". Además añadió que ante el cese de la lluvia se evalúa el impacto sobre la población y si hay problemas de salud, de modo de, en los próximos días, iniciar el abordaje de las problemáticas", agregó.





Uboldi aseguró que "desde la provincia se actuó de manera rápida, junto al Comité de crisis y con las personas que tienen que estar involucradas, sabiendo cómo trabajar en conjunto para que realmente las cosas funcionen, porque si uno no trabaja en equipo y no está en los lugares, no se puede dar una respuesta adecuada".





En el norte

En la zona norte de la provincia, los equipos de salud también trabajan en conjunto con los distintos ministerios, Protección Civil y autoridades locales. En Tosatdo, Vera y Malabrigo se analizó la situación de los distintos parajes que están bloqueados y no tienen acceso terrestre.





El secretario de Gestión Territorial de Primer y Segundo Nivel de Atención en Salud, Ernesto Bosco, informó que "en la zona de Tostado, trabajamos junto a la municipalidad, el hospital y los centros de salud. Se tomaron todas las medidas sanitarias necesarias y la población se encuentra en buen estado, atendida y contenida".





En tanto, en el departamento Vera, el subsecretario de Gestión territorial de Primer y Segundo Nivel de Atención en Salud, Leonardo Martínez, explicó que el abordaje se realizó en conjunto con el secretario de Coordinación, Sergio Rojas, y los equipos de Protección Civil y de Desarrollo Social para llegar por aire a estas localidades con medicación, vacunas y pastillas potabilizadoras".





Martínez detalló que "las zonas asistidas por su complejidad para el acceso son Kilómetro 101, Kilómetro 115, Fortín Charrúa, Chirca, Los Amores, Golondrina, Cañada Ombú y Los Tábanos". También se coordinó con enfermeros y médicos de esas localidades el relevamiento de las personas y su estado de salud para prevenir complicaciones.





"Se hizo hincapié en las medidas de prevención y en el trabajo de las guardias con especial atención en los casos febriles", aseguró el subsecretario. "Con los intendentes de Vera y de Malabrigo se acordó reforzar a los trabajadores que se desempeñaron en las zonas complejas o de mayor riesgo, como así también controlar el esquema de vacunas y la prevención de leptospirosis", explicó Martínez.





Posteriormente se realizó una evaluación en la ciudad de Reconquista donde se desarrollaron acciones también de trabajo conjunto. "Allí los equipos permanecen alerta y monitoreando el barrio La Cortada, que es el que se analiza ante alguna crecida", finalizó el funcionario del área de Salud.