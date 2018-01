"Nosotros tenemos que defender a los trabajadores, así que nos vamos a sentar a la paritaria pidiéndole a los intendentes que sean responsables y que nos podamos reunir lo más pronto posible porque el consenso fiscal, la ley de reforma tributaria de la nación y de la provincia tienen impacto sobre los municipios. Por eso pedimos que nos sentemos rápidamente para no llegar a febrero a pedir un tanto por ciento de aumento, porque eso es lo que va a ocurrir, si es que no anticipamos una discusión seria y responsable.

Además, al ser consultado sobre cuál es el piso sobre el que se debería discutir, Leoni expresó: "No estamos hablando de piso porque hay una perspectiva de inflación que quedó demostrado que es incierta. Nadie puede negar que va a tener un fuerte impacto el aumento de los combustibles , el aumento del dólar sobre el conjunto de los precios y fundamentalmente sobre los alimentos. El 15 no puede ser y tenemos que tener la garantía de que el acuerdo salarial no se pierda con el proceso inflacionario que no está siendo detenido".