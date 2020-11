Lifschitz dijo que es inentendible seguir tomando deuda teniendo 40.000 millones en el banco

"No creemos que sea oportuno –continuó– que el gobierno siga pidiendo superpoderes. Nos pareció que pudo tener sentido en el primer año, pero ya no el año que viene. Son temas que seguramente vamos a estar discutiendo. No estamos de acuerdo en que se derogue la ley del “Plan Abre”. Se le puede cambiar el nombre por Plan Incluir pero lo importante de esa ley es el contenido, el sentido. Además, era una distribución automática de recursos a los gobiernos locales y municipales. Al cambiarle el nombre pasa a ser un recurso que se distribuye de manera discrecional y entonces no tiene el mismo sentido que tenía originalmente".

Luego, Lifschitz fue consultado acerca del primer año de gestión de Perotti y prefirió no ser contundente porque fue un año impactado por la pandemia del coronavirus. "A mi me resulta difícil evaluar una gestión de gobierno después de un año tan raro como el que hemos atravesado, el cual creo que ha alterado la realidad de todos los gobiernos. Hemos estado todos en modo cuarentena. Creo que ahora a fin de año cuando empiece a aplacarse el ritmo de los contagios y pareciera que vamos recuperando una cierta normalidad me parece que va a ser el momento donde los gobiernos demuestren su capacidad, su iniciativa y sus proyectos en cada una de las áreas", dijo.

"Hasta ahora no se ha visto demasiado –indicó–, pero en todo caso creo que la excusa de la pandemia puede ser un justificativo. Ahora sí creo que aparecen de golpe todos los problemas que subsisten y que ya traíamos de arrastre del año anterior, más los que se han sumado por efecto de la cuarentena. Hay problemas económicos, problemas sociales muy complejos como el problema del transporte en las grandes ciudades que está en crisis actualmente. Además tenemos el problema de la educación que es un enorme desafío porque tomamos conciencia que prácticamente se ha perdido un año entero y hay muchas dudas respecto a cómo se va a comenzar el año que viene".

Al ser consultado por la revocación de las 500 titularizaciones que hizo su gobierno antes de terminar la gestión, Lifschitz respondió: "Me parece que es un nuevo error que comete el gobierno. En todo caso si había algún concurso o caso en particular que se podía objetar se podría haber revisado y se tendría que haber hecho al principio de la gestión y no después de un año, pero son derechos adquiridos. Particularmente estamos hablando de un programa que es el “Vuelvo a estudiar”. Si hay un momento en el que ese programa es más indispensable que nunca es justamente éste donde es probable que cuando se reinicien las clases presenciales muchísimos jóvenes no regresen a las aulas. Por lo tanto disponer de docentes especializados y preparados para trabajar con estos chicos y lograr que vuelvan a reingresar al sistema educativo es clave. Lamentablemente ahora se abre una puerta al conflicto. Obviamente estos docentes que han titularizado harán sus reclamos, en la calle o judicialmente. Pero es una lástima que se resuelvan las cosas de esa manera".

Por último, el exgobernador se refirió a los rumores de supresión de las Paso en la provincia. "La verdad es que no entendemos muy bien cuáles son los problemas que se plantean. Si el problema es la pandemia, hemos visto que Estados Unidos, Chile, Uruguay, Bolivia y otros países del mundo han hecho procesos electorales", dijo a LT10.