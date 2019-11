Lifschitz dijo que esta semana debería estar listo el presupuesto

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, dijo que esta semana debería estar enviando el proyecto de presupuesto 2020 a la Legislatura para que las Cámaras lo traten. Además, respondió las críticas del intendente de Santa Fe, José Corral, quien se quejó por la discriminación en el reparto de recursos.

"Estamos terminando de elaborarlo", dijo Lifschitz sobre el proyecto de presupuesto y argumentó: "Está el equipo de Economía trabajando en las últimas definiciones así que una vez que esté terminado lo vamos a estar enviando. Debería ser esta semana para que pueda ser tratado por las cámaras".

Ese fue el punto de ruptura –al menos el principal– en la relación con el gobernador electo Omar Perotti con quien había acordado en septiembre que la estimación de gastos y recursos para el año que viene la haría el gobierno entrante. Pero Lifschitz se amparó en los pedidos de Diputados y de Senadores para elaborar y remitir el proyecto.

El gobernador brindó una breve conferencia de prensa antes de realizar la última reunión del Consejo Económico Social donde realizó un balance de lo trabajado junto a esa institución durante los últimos años. Además valoró que el presidente electo, Alberto Fernández haya anunciado la creación de una institución similar a nivel nacional.

Luego se refirió a otro de los puntos que tensaron la cuerda con Perotti, la postulación de Jorge Henn y Gabriel Savino para cubrir las vacantes de los Defensores Adjuntos del Pueblo zona norte y zona sur respectivamente. En ese sentido, Lifschitz sostuvo que ese tema lo está trabajando el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. "Si no me falla la memoria creo que en el día de ayer se vencían los plazos de publicación, así que si no hay objeciones, si no hay cuestionamientos también serán enviados", aseguró.

Luego hizo una referencia muy escueta a diferentes temas atravesados por la realidad económica. Por un lado, dijo que la voluntad de su gobierno es pagar con cláusula gatillo los salarios correspondientes a noviembre, que se pagan en los primeros días de diciembre. "Hasta ahora hemos venido cumpliendo los acuerdos paritarios al pie de la letra y esperamos poder hacerlo de la misma forma hasta el final del mandato", afirmó.

Asimismo rechazó las críticas que recibió del intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, quien dijo que el gobierno provincial está discriminando a la capital provincial porque no le envía los recursos que le corresponden. "Distribuimos de manera equitativa todos los recursos que recibe la provincia", contestó cortante.