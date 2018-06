Lifschitz dijo que la EPE no cambiará su forma de facturar el alumbrado al municipio

El gobernador, Miguel Lifschitz, se refirió a la polémica por la facturación del alumbrado público que hace la Empresa Provincial de la Energía ( EPE ) a la Municipalidad de Santa Fe. En los últimos días el intendente de Santa Fe, José Corral , decidió terminar con el convenio que el municipio tenía con la EPE por el cual la empresa le cobraba el consumo de energía del alumbrado público a los usuarios y hacerse cargo de ese pago. Pero ante las abultadas facturas que le llegaron esta semana, Corral dijo que no pagará lo que no corresponde y pidió públicamente tratar el tema con el gobernador.

Este sábado por la mañana Lifschitz asistió a la asunción de Sergio Fenoy como arzobispo de Santa Fe y dijo que si Corral le pide una reunión se la va a conceder y que hasta el momento eso no sucedió. "Desde luego que siempre estamos en contacto. No hace falta ni siquiera una nota basta con un llamado telefónico. Pero la energía tiene un costo y si no la paga el usuario, como lo venía haciendo hasta ahora, lo tiene que hacer el municipio", advirtió.