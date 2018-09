Lifschitz dijo que los ajustes en la provincia será en sectores "no prioritarios"

"No creemos que toda la solución a los problemas pase solamente por reducir el déficit fiscal", afirmó hoy el gobernador Miguel Lifschitz . El mandatario dijo que "no es un día de alegría para los argentinos" y que "estamos atravesando dificultades en la economía , que no son como parecía una tormenta pasajera, sino un temporal de largo alcance" que tendrá "consecuencias muy difíciles para los sectores populares".