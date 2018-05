Lifschitz le pidió a Dujovne un "mecanismo para actualizar los bonos" para cerrar el acuerdo

El gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, se reunieron en Buenos Aires con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para avanzar en el acuerdo pendiente por la deuda histórica de coparticipación. Lifschitz dejó en claro, luego del encuentro, que la definición del acuerdo ahora está en manos de Nación que debe garantizarle a Santa Fe un método de actualización del valor de los bonos que emitirá el gobierno de Mauricio Macri como parte de pago de la deuda.





Al finalizar el encuentro, el mandatario santafesino hizo declaraciones públicas donde precisó detalles del encuentro. "En la reunión le acercamos al ministro Dujovne una contrapropuesta después de las reuniones anteriores. Le volvimos a insistir sobre la necesidad de contar con algún mecanismo de actualización de los bonos para evitar que se devalúen con el paso del tiempo y con los índices inflacionarios que estimamos que se van a mantener por unos años, más allá de los pronósticos del gobierno".









"Nuestro objetivo fundamental es garantizar que el pago de la deuda en bonos se pueda sostener en el tiempo porque esto va a involucrar a varios gobiernos de aquí en adelante y nosotros queremos ser muy responsables en la defensa de los intereses santafesinos", argumentó el gobernador.





"Por eso le hemos pedido una respuesta definitiva en este punto, que para nosotros es un punto clave. En general, en otros aspectos ya nos hemos puesto de acuerdo. Pero este es el tema fundamental que queda pendiente. Vamos a esperar unos días para que el ministro lo pueda analizar con sus colaboradores y darnos una respuesta definitiva", concluyó.





Si bien los términos del acuerdo en general no se conocerán hasta que no se firme el compromiso entre ambas partes, las palabras de Lifschitz sobre que "en otros aspectos ya nos hemos puesto de acuerdo", denotan que Nación no propuso una renegociación integral del acuerdo a pesar de los problemas económicos que tuvo en las últimas semanas. Eso puede ser una buena noticia para Santa Fe, ya que no habría una dilación aún mayor en los tiempos.