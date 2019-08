Lifschitz le pidió a los intendentes que se sumen al reclamo de los gobernadores

El gobernador Miguel Lifschitz le respondió al intendente de Santa Fe, José Corral, en la polémica que se generó a partir de los decretos del gobierno de Mauricio Macri que le quitan el IVA a los alimentos y eso termina repercutiendo en la merma de recursos coparticipables a las provincias.

Corral había dicho que "da un poco de vergüenza que algunos gobernadores no apoyen la baja del precio de los alimentos", en referencia a la presentación que hicieron 16 provincias ante la Corte Suprema de Justicia este lunes para frenar los decretos presidenciales.

Al ser consultado por los dichos de Corral, el gobernador respondió: "No sé a qué se refiere el intendente. No vamos contra la quita del IVA a los alimentos. Vamos en contra de que nos quiten los recursos que son de las provincias y de los municipios. El intendente me pide más recursos porque tiene dificultades en la Municipalidad, pero cómo quiere que lo resolvamos si la Nación nos quita 4.000 millones de pesos en los próximos cuatro meses. Me parece que este tiene que ser un planteo común de los gobernadores y de los intendentes de todo el país independientemente de los colores políticos".

Lifschitz habló en el acto por el 428º aniversario de la escuela Particular incorporada Nº 1001 San Francisco de la ciudad de Santa Fe. El mandatario explicó que este lunes se hizo una presentación de 16 provincias y que probablemente en el curso de la semana "haya dos o tres más que se sumen a este pedido a la Corte".

El gobernador aseguró que el objetivo de la presentación es ponerle "freno a los decretos en materia impositiva" que dictó el gobierno nacional y calificó esa acción como "unilateral e inconstitucional desde nuestro punto de vista".

"La Constitución establece claramente que cualquier modificación en los tributos nacionales que afecten las finanzas en las provincias, es decir que afecten la coparticipación, tienen que ser hechos sobre un acuerdo entre Nación y provincias y, además, ratificados por una ley en el Congreso Nacional, cosa que no ocurrió en esta oportunidad", aseguró.

"Además –continuó–, se está afectando seriamente la situación económica de todas las provincias porque nos están quitando un recurso fundamental para llegar de aquí a fin de año con las prestaciones sociales, la salud, la educación y también garantizando el pago en término de los salarios de los trabajadores públicos".

En tanto, ante la pregunta de si la aplicación de la cláusula gatillo para actualizar salarios está atada a contar con los recursos que dejarán de llegar a las provincias, Lifschitz contestó: "Habíamos asumido un compromiso, que ratifiqué días atrás, de mantener el ritmo de obra pública y al mismo tiempo sostener el compromiso de la cláusula gatillo porque entendemos que es justo para los trabajadores. Estas medidas que tomó el gobierno, no solo a Santa Fe si no a todas las provincias, nos pone en un lugar muy difícil. Así que antes de pensar en cualquier alternativa vamos a dar la pelea a nivel nacional. Esperamos que la corte tome una resolución rápida porque estas medidas ya están operando y nos están quitando recursos día tras día".

"Creo que lo que corresponde es que la Corte intime al gobierno nacional a suspender los decretos que sancionó y el Gobierno nacional debería convocar a los gobernadores y buscar un acuerdo. Nosotros no nos oponemos a las medidas que se han tomado. Creemos que es bueno que se pueda aliviar la situación de los sectores medios, de los trabajadores, de los jubilados con las medidas de disminución tributaria. Pero lo que queremos es que junto con eso también se analice cómo se va a compensar a las provincias por los recursos que se están perdiendo", agregó.