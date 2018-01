Lifschitz le reclamó a la Ansés que pague el déficit previsional a Santa Fe y le contestaron

El gobernador Miguel Lifschitz salió a reclamar en las redes sociales que la Nación acelere el trámite para calcular qué porcentaje va a cubrir del déficit de la Caja de Jubilaciones. Lo hizo después de que su par cordobés, Juan Schiaretti, agradeciera en Twitter que el Gobierno de Mauricio Macri haya hecho efectivo el primer pago por más de 523 millones de pesos y ya tenga fecha para el segundo desembolso por el mismo monto.





Embed Espero que pronto podamos también agradecer a @ansesgob y a @ebasavilbaso el aporte para la Caja de Santa Fe, que también cumplió con todos los requisitos como Córdoba. https://t.co/uTTmFatu0k — Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) 24 de enero de 2018



Horas después del tuit del mandatario santafesino llegó la respuesta del funcionario nacional por la misma vía. Según Basavilbaso, Nación ya giró a modo de adelantos más de 1.000 millones de pesos a Santa Fe y le recordó al gobernador que falta que la provincia envíe información para poder hacer el cálculo final de lo que Ansés debe aportar a la cobertura del déficit previsional

Embed Estamos siempre en contacto con la provincia de Santa Fe y como anticipo transferimos $1.061 millones en 2017.Para poder asistir al déficit de caja provincial precisamos información completa para realizar la simulación. Seguiremos trabajando fuertemente como lo venimos haciendo. — Emilio Basavilbaso (@ebasavilbaso) 24 de enero de 2018

El enojo de Lifschitz se debe a que Santa Fe venía manteniendo una negociación con Nación que estaba casi tan encaminada como la de Córdoba . Sin embargo, desde la gestión santafesina aseguran que hubo algunos cambios en la solicitud de información que hizo Nación y que por ese motivo ahora deberán volver a hacer el trabajo técnico que ya entregaron en octubre de 2017. Por lo tanto, la negociación parece estar lejos de resolverse en lo inmediato.





El monto total del déficit previsional de Santa Fe aún no está cerrado porque falta sumar el rojo de diciembre, pero se estima que va a rondar los 4.200 millones de pesos. Según fuentes provinciales durante el 2017 Nación envió 80 millones por mes para cubrir el déficit, lo que da un total de 960 millones de pesos y una diferencia de 3.420 millones de pesos. Sobre esa cifra debe calcular Nación cuál será el porcentaje a cubrir y luego una forma de pago. El gobernador quiere que eso se haga cuanto antes.









El subsecretario de Seguridad Social de la provincia, Fabián Medizza, le dijo a UNO Santa Fe que el gobierno nacional debe hacer una simulación para saber cuánto debería pagar Nación por la cantidad de jubilados que están en la Caja de Santa Fe, que es una de las 13 provincias que no la transfirió a la Nación en la década del 90. Para eso, Ansés requirió una serie de informaciones a la provincia que es lo que le permitirá hacer el cálculo.





Según Medizza, los técnicos de ambas partes se reunieron en marzo del año pasado para coordinar qué datos se debían enviar a Buenos Aires. Esa información se terminó de recolectar en octubre y quedó en manos de la Ansés. "En ese momento las únicas provincias que habíamos mandado la información éramos Córdoba y Santa Fe. Ellos avanzaron mucho más rápido en el proceso, llegaron a un acuerdo y ya les pagaron una cuota. Mientras que a nosotros nos siguen preguntando cosas y pidiendo declaraciones", se quejó.





Luego agregó: "Tanto se lentificó el proceso de Santa Fe que ni siquiera hicieron el cálculo de cuánto es el déficit que nos van a cubrir y tampoco nos hicieron un ofrecimiento sobre el año que ya cerró".





Ante la pregunta acerca de si la demora estuvo dada en la recolección de datos por parte de Santa Fe o si fue en el procesamiento de esa información por parte de la Ansés, Medizza dijo: "Nosotros les pasamos toda la información que acordamos que había que pasar. Ellos hicieron algunas aclaraciones que nosotros corregimos y ahora notamos que hay rechazo de información porque ahora nos están pidiendo otras cosas".









A modo de ejemplo, el funcionario dijo que en principio se había acordado enviar la historia laboral de los últimos diez años y ahora se pide que completemos un casillero por los últimos 20 años, que hoy está en cero y ellos quieren que esté en 0,1. Esa información ellos no la van a usar. Otro de los puntos que cambió son los códigos sobre los que se establecían sobre cuáles eran las jubilaciones y las pensiones y ahora nos piden que cambiemos esa codificación por otra, cuando esa información ya está enviada.





Al ser consultado sobre si entienden que es una maniobra dilatoria de Nación, Medizza dijo que "eso lo debería explicar la Ansés" y no la provincia. "Lo que sí vemos es que teníamos acuerdos que están cambiando y eso nos retrasa en nuestro trámite. Además, nosotros entre el 20 de diciembre y el 17 de enero no tuvimos ninguna comunicación más por parte de la Ansés. Ahora nos volvieron a decir que tuvieron una diferencia en 5.000 prestaciones, que en un universo de 84.000 prestaciones no es una incidencia muy grande. De hecho podemos acordar algo sobre estas 5.000 prestaciones y así hacer un cálculo estimativo del déficit.





El acuerdo con Córdoba

La negociación entre Nación y Córdoba se terminó de sellar el 3 de enero pasado en una reunión entre Schiaretti y el titular de la Ansés, Emilio Basavilbaso. En todo 2017 el déficit acumulado por la Caja previsional cordobesa fue de 12.300 millones de pesos. Nación se comprometió a pagar un total de 5.100 millones, mientras que los 7.200 millones restantes los cubrió la provincia con dinero de sus arcas.





Durante el año los adelantos de Nación para cubrir el déficit en Córdoba totalizaron algo más de 4.000 millones. Por eso en la reunión de Schiaretti y Basavilbaso se acordó saldar la diferencia en dos cuotas de 523.792.271 pesos. La primera ya la hizo efectiva y la segunda estaría pautada para el 20 de febrero. Con esos pagos la gestión de Mauricio Macri queda al día con Córdoba y en febrero comenzarán a negociar el cálculo del déficit para 2018.