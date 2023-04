Los detalles de cómo se gestó la fórmula presidencial Fernández-Fernández

Desde que se conoció la noticia, todos los medios y todos los periodistas del país buscaron de manera frenética la palabra de Alberto Fernández, que este sábado fue oficializado como precandidato a presidente de la Nación, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo. El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo tuvo una comunicación con la periodista Nancy Pazos, a quien le confió que la ex presidenta le ofreció el cargo “el miércoles a la tarde”. “Cristina me dijo que el país necesita alguien que sume como yo y no alguien que divida como ella”, confió.