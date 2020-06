Los diputados santafesinos harán eje en los trabajadores, la no extranjerización de Vicentín y el destino del dinero

La comisión de Diputados que está haciendo un seguimiento del caso Vicentín presentará este miércoles su primer informe sobre la situación del concurso de acreedores en el que está inmersa la agroexportadora Vicentin, con sede en la localidad de Avellaneda.

El informe va a contar con tres puntos fundamentales que tienen que ver con la defensa de la fuente laboral de todos los trabajadores de las empresas que forman parte del Grupo Vicentín; tratar de que la empresa no deje de ser de capitales nacionales; y, en tercer lugar, ver qué fue lo que sucedió con el dinero que el Banco Nación le prestó a Vicentín.

Los legisladores que integran esa comisión estuvieron este martes por la mañana reunidos con el ministro de la Producción de la provincia, Daniel Costamagna, quien les aseguró que el gobierno provincial no estaba al tanto de la medida de intervenir la empresa de capitales santafesinos y de enviar un proyecto de ley de expropiación de la firma.

"La reunión nos pareció que fue muy positiva", dijo el diputado de Creo, Ariel Bermúdez, a UNO Santa Fe y aseguró que "el ministro fue muy sincero al decir que no sabía de lo que iba a pasar a nivel nacional con el anuncio del Presidente.

Sin embargo, el legislador no ocultó su sorpresa por la confesión del funcionario provincial sobre el desconocimiento de la medida que el gobierno nacional estaba tomando respecto a la empresa santafesina. Al respecto dijo: "Estamos sorprendidos porque él no sabía de este tema y estamos dudando de si el gobernador sabía o no de este tema. Nosotros planteamos que hay que defender Santa Fe, que lo importante es eso y vamos a trabajar en pos de esto".

Diputado Ariel Bermúdez.jpg

"En lo personal –aclaró Bermúdez– estoy viendo si esa intervención es jurídicamente correcta o no, porque al haber un concurso de acreedores y un síndico nombrado tenemos que ver si se puede intervenir con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desde Nación una empresa radicada en la provincia de Santa Fe. Por lo menos es dudoso si eso es correcto o no. También creemos que el gobernador tendría que haber estado en ese anuncio porque esto hay que tomarlo como una cuestión de Estado y apoyar al gobernador en que Santa Fe no salga perjudicada en esto".

El legislador adelantó que en las próximas horas van a cursar un pedido para reunirse con el gobernador y con el interventor nacional, Gabriel Delgado. "Además, en lo personal, creo que un diputado y un senador, o la cantidad que sean necesarios, tienen que tener representación dentro de la intervención. Creemos que no pueden venir desde Buenos Aires a definir sobre los destinos de las empresas de nuestra provincia. Vamos a ser fervientes defensores de Santa Fe y creo que todos nos tenemos que poner a disposición del gobernador para que esto ocurra", dijo.

Por otra parte, el diputado que integra la comisión de seguimiento indicó que "entre los acreedores hay de todo" y aseguró que entre las 2.600 empresas y productores hay "desde grandes empresarios que son acreedores de 20 millones de dólares, como uno de Rosario, y otros más chicos".

"En cada comuna de la provincia hay un acreedor de Vicentín", dijo el legislador y agregó: "La economía provincial se mueve mucho por lo que es esa agroexportadora y estamos viendo que no solo hay deudas con el Banco Nación, si no también con bancos de Estados Unidos, holandeses".

Al ser consultado sobre los próximos pasos que dará la comisión, Bermúdez sostuvo: "Luego que demos el informe tenemos que ver cómo queda todo esto porque la intervención cambia todo. Esto ya se nacionalizó a través del DNU nombrando un interventor y ya no queda solo en la provincia de Santa Fe. Hubo una intervención de un federalismo que no comparto porque el federalismo debería ser con autonomía en Santa Fe".

"En la comisión vamos a estar más fuertes que nunca. La investigación para saber dónde está la plata sigue y luego vamos a pedir reuniones con todos los actores que correspondan, sobre todo para defender los intereses de Santa Fe. Si no hay participación de la provincia en todo lo que está haciendo el gobierno nacional me parece que vamos en una forma equivocada. Como santafesinos queremos defender nuestra fuente de trabajo, a los trabajadores y nuestras empresas", dijo.

"Después habrá que ver qué empresa de Vicentín es la que está involucrada en las disposiciones nacionales porque este grupo tiene muchas ramificaciones, pero en el concurso solo está la agroexportadora. Ahí no está ni Friar, ni la algodonera. Hay muchas dudas que hay que clarificar y como comisión necesitamos saber qué significa esta medida del gobierno nacional", concluyó.