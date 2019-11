Los empresarios advierten que en enero arrancan con diagrama de emergencia

Los empresarios nucleados en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (Atap), que prestan servicios interurbanos, advirtieron que en enero se trabajará con "un diagrama de emergencia" si no se incrementan las partidas de subsidios para el sector. Los empresarios habían advertido la situación hace 10 días en una conferencia de prensa y el miércoles de la semana pasada se enteraron que es probable que, para 2020, haya menos recursos que en el presente año.

El miércoles pasado el gobernador, Miguel Lifschitz, envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico 2020. En el mensaje que al otro día de ingresar al Senado recibió media sanción sobre tablas –sin ser analizado en comisiones– se prevé una partida de 1.300 millones de pesos en concepto de Fondo Compensador del Transporte Público. Además, fuentes consultadas del gobierno provincial aseguran que a eso se deben sumar otros 200 millones de pesos de un fondo que se compone con recaudación del impuesto a los Sellos.

En definitiva, el dinero que la provincia destinaría, en principio, para subsidiar al transporte es el mismo que el que giró durante este año sin contemplar una inflación que ronda el 50%. Todavía falta que la Cámara de Diputados le dé la sanción definitiva a ese presupuesto ya votado por el Senado y que desnudó la interna del peronismo. Pero todo indica que eso sucederá esta semana y que la semana que viene Lifschitz promulgará la ley.

Las fuentes consultadas en el actual gobierno provincial aseguran que, más allá de lo que diga el presupuesto, todo dependerá de las decisiones políticas que va a tomar Omar Perotti, el gobernador electo, cuando asuma. "El gobernador tiene la potestad de redireccionar partidas o asignar nuevos recursos", aseguraron a UNO Santa Fe. Pero con la cancha marcada, toda decisión que haga o deshaga lo preestablecido tendrá un costo político.

En la vereda de enfrente están los usuarios y los empresarios del transporte que miran cómo son los vaivenes de una transición muy agitada. "Es un esquema bastante complicado. Ya lo planteamos en la conferencia de prensa hace unos días y ahora nos enteramos que son 1.300 millones de pesos, estamos peor", aseguró Leandro Solito, presidente de Atap, en diálogo con UNO Santa Fe.

El empresario recordó que durante 2018 los subsidios nacionales alcanzaron los 3.000 millones de pesos para la provincia de Santa Fe y que cuando Nación decidió no dar más esos aportes la Provincia intentó este año paliar ese faltante poniendo una partida de 1.500 millones de pesos de subsidios y el resto cubrirlo con aumento de tarifa. Pero Solito aseguró que durante este año la cantidad de pasajeros promedio no fue la misma, de forma clara cayó. "Tuvimos menos recaudación porque por más que aumentó la tarifa, hubo menos pasajeros de boleto pleno", explicó.

La crisis del sector llevó a los empresarios a pedir por adelantado en julio la cuota correspondiente a diciembre –que se debía abonar en enero de 2019– para pagar el primer sueldo anula complementario del año. "En enero no vamos a tener subsidios, no sé cómo vamos a hacer para pagar aguinaldos, porque además el pasaje se cayó mucho", advirtió.

Este año, como se dijo, el servicio recibió la mitad de los subsidios que en 2018 pero, además, se vive un proceso inflacionario que promedia el 50%. En ese marco, se le preguntó a Solito hasta cuándo se puede garantizar el servicio de transporte, a lo que el empresario respondió: "El año que viene va a ser peor. No sé decir hasta cuándo hay transporte. Lo que sí puedo decir es que a partir de enero empezamos con un diagrama de emergencia. Es cierto que en enero y febrero se suprimen frecuencias porque no hay tanto movimiento de pasajeros. Pero ese diagrama de emergencia tal vez se transforme en permanente durante todo el año si no hay más subsidios".

Mientras que ante la repregunta de a qué se refiere con un diagrama de emergencia, el dirigente empresarial contestó: "A suspensión de servicios en determinados horarios y suspensión de refuerzos. Cada empresa lo va a tener que estudiar de acuerdo a su realidad y a la geografía por la que transita".

Los empresarios afrontan este panorama en medio de una transición provincial que viene con mucho ruido. Desde Atap esperan tener una reunión esta semana que les lleve algo de claridad sobre el panorama que se viene, aunque admiten que eso será muy difícil de conseguir hasta que asuman las nuevas autoridades y designen al funcionario que se haga cargo del área.