Los estatales retoman las paritarias con la idea de genarle a la inflación

“Será la primera reunión con la idea de empezar a conversar con tiempo y no contrarreloj, como ocurre todos los años”, deslizó con cautela a La Capital una calificada fuente de la cartera de Hacienda, que implícitamente dio a entender que al tratarse de una reunión de carácter preliminar, difícilmente haya mañana un ofrecimiento concreto de recomposición salarial.

Con todo, desde el sector gremial el secretario general de ATE avisó en declaraciones periodísticas previas al primer cónclave paritario de 2021, que “este año los salarios deben estar por encima de la inflación”. “Los aumentos salariales a alcanzar en 2021 van del 36 al 39%, los salarios este año deben ir por encima de la inflación”, remarcó el sindicalista oriundo de la capital provincial.

Descartada definitivamente la cláusula gatillo, el ministro de Trabajo santafesino anticipó que en esta oportunidad los acuerdos salariales no incluirán sumas fijas sino incrementos porcentuales, aunque también evitó por el momento barajar cifras concretas. Asimismo, ligó de algún modo la negociación en la provincia a lo que pueda resolverse en la paritaria nacional, donde la idea que predomina es fijar un techo del 30% para las negociaciones paritarias del sector público. Ello anticipa una previsible pulseada en números porcentuales si la inflación anual se aproxima al 40%, como estiman los sindicatos. Todo, con el contexto previo de un año (2020) durante el cual la pandemia dominó la agenda y relegó las grillas salariales de estatales y docentes santafesinos al otorgamiento de sumas fijas no remunerativas, que ahora la Casa Gris prometió a los gremios no sólo descartar, sino además incorporar al salario como parte de la negociación colectiva.

Los gremios advierten además que “el proceso inflacionario genera incertidumbre hacia el futuro”, lo cual amerita que se introduzca en los acuerdos paritarios de 2021 “una cláusula de revisión” que el gobierno propondría en un plazo semestral.

El titular de ATE reconoció que “tuvimos muchas dificultades en la primera parte del año pasado”, y ·en la segunda parte recuperamos de alguna manera esa equiparación del salario a la inflación”, en alusión al acuerdo alcanzado entre los gremios estatales y el gobierno santafesino el pasado mes de enero. Sucedió luego de que los sindicatos decretaran una medida de fuerza en la previa de las fiestas de fin de año.

De todos modos los sindicatos subrayan que ahora los sueldos "deben estar por encima de la inflación, así como se deben recuperar escalafones y analizar la situación de la Caja de Jubilaciones”, sostuvo Hoffmann y adelantó otros tópicos que se pondrán sobre la mesa de negociación. “Hay que discutir también el pase a planta de todo el personal contratado, esa es una asignatura pendiente de la provincia para con los trabajadores del Estado”, concluyó el secretario general de ATE.