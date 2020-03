Los municipales anunciaron un paro de 48 horas

Los trabajadores municipales decidieron un paro por 48 horas y movilización para la semana que viene. La medida de fuerza se efectivizará el martes 17 y miércoles 18 de marzo y habrá concentraciones de los trabajadores en las localidades donde hay representantes paritarios de los intendentes para visibilizar el conflicto.

En el encuentro de este miércoles los representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) Santa Fe, esperaban una oferta salarial y la respuesta a una serie de reclamos como la actualización de las asignaciones familiares que están congeladas hace años. Sin embargo, los intendentes y presidentes comunales asistieron a la reunión sin una oferta concreta. Ante esa situación, los trabajadores anunciaron la medida de fuerza.

"Lamentablemente esta reunión dependía del contexto y no lo tuvimos. No tuvimos ninguna propuesta concreta, en realidad, no hubo ninguna propuesta", dijo Claudio Leoni, el titular de Festram y agregó: "Estamos esperando que los intendentes puedan encontrar una propuesta superadora a lo que nosotros venimos planteando. Hemos hecho un planteo en el cual en ningún punto tenemos una respuesta más que esperar a una próxima reunión".

"Por lo tanto –continuó–, hemos resuelto hacer un paro de 48 horas con movilización en los lugares donde tenemos representantes paritarios de los intendentes esperando que no tengamos que concretar la medida y que el viernes podamos tener una respuesta", dijo para dejar abierta la posibilidad de que fuera de la agenda formal pueda aparecer una oferta en las próximas horas. Sin embargo, remarcó: "Pero hasta tanto no tengamos una respuesta satisfactoria está confirmado que el martes y miércoles de la semana que viene hay paro con movilización".

Claudio Leoni.png El titular de Festram, Claudio Leoni, anunció el paro y remarcó que el reclamo de los trabajadores es una oferta que supere la cláusula gatillo.

Al ser consultado sobre por qué los intendentes y presidentes comunales no trajeron una propuesta, Leoni dijo: "Porque no está la ley (de necesidad pública), porque no se sabe cuántos son los recursos, porque no hay una referencia. En la medida en que se siga esperando ver qué hacen los otros para saber qué hacer, el resultado es el mismo de siempre. Si no tenemos propuesta, tenemos medida de fuerza".

"No hubo sobre la mesa un porcentaje. Y si se está esperando una referencia como está planteando la provincia con la administración central o los docentes, que se olviden porque esa no es una referencia seria", disparó.

Leoni agrumentó que el 20 de cada mes ya se hace la liquidación de los salarios. "Es decir que ya perdemos tres meses, enero, febrero y marzo sin fijar una política salarial de aumento. Si tenemos que esperar que la Legislatura defina una ley; si tenemos que esperar el contexto que puedan ser el sector público y los docentes, creo que el panorama no es bueno", enfatizó.

Acerca de qué es lo que puede llegar a desactivar el paro de la semana que viene, Leoni dijo que "sólo una propuesta superadora a la cláusula gatillo" sería la solución y se mostró abierto al diálogo para propiciar que eso suceda entre este viernes y el lunes de la semana que viene.

"No está roto el diálogo, de ninguna manera", aclaró el dirigente de Festram y agregó: "Se siguen las negociaciones e incluso la paritaria tiene una conformación en la que hay representantes sindicales y de los intendentes que son de la misma localidad, justamente para facilitar el diálogo. El diálogo no está roto, pero la posición que tienen los intendentes es que no tienen el contexto económico ni la referencia salarial para hacer una propuesta definitiva. Lo que nos proponen para analizar es algo que no tiene capacidad para satisfacer el reclamo que venimos haciendo ni en asignaciones familiares, ni en parar la suspensión de compañeros precarizados, ni en porcentaje salarial".

Ante la consulta de UNO Santa Fe sobre si se espera una oferta por el primer semestre para luego sentarse otra vez a negociar, Leoni contestó: "Nosotros hemos planteado la necesidad de discutir una política salarial y no descartamos que haya otra propuesta. Pero nuestro pedido es una política salarial anual que supere la cláusula gatillo. Si existe una propuesta para conversar en el primer semestre, será una cuestión que decida el conjunto de los compañeros".

Si bien el paro es en todas las localidades de la provincia, las ciudades donde se van a hacer las movilizaciones son la de Santa Fe, Rosario, Rafaela (de donde es oriundo el gobernador Omar Perotti) y posiblemente en San Javier. Según Leoni, de esa manera se llevarán adelante las protestas en los lugares que representan a los partidos políticos y a las regiones de la provincia.