Los senadores justicialistas le ponen un interrogante al nuevo endeudamiento para obras

En la Cámara de Senadores de la provincia hay varios proyectos de ley para aprobar en las sesiones extraordinarias que quedan antes de finalizar el año, aunque ya es un secreto a voces que hay algunas iniciativas que quedarán para debatirse en febrero.

"Es un paquete que no solo yo como presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, sino el bloque del Partido Justicialista va a estar analizando cuál es el verdadero impacto. Junto con ello también somos conscientes de que atrás de todo este fenómeno viene una reforma tributaria que no la tenemos en Senadores (ingresó por la Cámara de Diputados) y hoy ya estamos sintiendo muchas quejas de empresarios, de comercios e industrias en cuanto a qué impacto va a generar en sus empresas y actividades y en las economías regionales", advirtió el legislador del departamento Castellanos.

Calvo aseguró que el gobernador Miguel Lifschitz no los llamó para que adhieran al pacto fiscal y que solo tuvieron una reunión hace dos semanas donde se planteó la necesidad de dar continuidad a algunas obras públicas a nivel provincial. En este punto el legislador se mostró cauto porque a su criterio el avance de la obra pública en la provincia no es el esperado. "Nosotros queremos anticipar que cualquier tipo de autorización de endeudamiento hay que analizar lo que está hecho hasta la fecha. En ese aspecto hay que decir que en la cuenta de Obras Públicas, de bienes de capital al mes de septiembre estamos con un nivel de ejecución de obras con poco más del 40%. Por eso uno la pregunta que se hace es cómo podemos aprobar un nuevo endeudamiento si todavía no pudimos terminar con el que está corriendo en 2017".