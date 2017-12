Macri envió un mensaje a la madrugada y contó el regalo que recibió en Navidad

El presidente Mauricio Macri difundió durante la madrugada de este lunes a través de las redes sociales una reflexión dirigida a los argentinos. "Tuvimos un año donde todo nos cuesta, pero vale la pena. Estamos haciendo lo que había que hacer", expresó luego del tradicional brindis navideño que encabezó en la quinta Los Abrojos, del partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Mensaje Macri



El jefe de Estado, además, aseguró: "Estamos construyendo el país que soñamos, ese país donde valga la pena vivir, donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer y ser felices".

Pero también reveló qué recibió como regalo de Navidad. "Hola, ¿cómo andan? Espero que hayan recibido algún regalito lindo. Yo recibí ropa de deportes. Me encantó. Lo único malo es que, como siempre, son noches en las que uno come demasiado. Me comí medio kilo de turrón".

Según su agenda oficial, Macri y su familia viajarán este lunes hacia la tradicional ciudad neuquina de Villa La Angostura, donde pasará el fin de año. En el exclusivo Cumelen Country Club de la Patagonia, Macri recibirá el 2018, año en el que tendrá el gran desafío del G20 y empezar a evaluar una eventual reelección de cara a las elecciones presidenciales de 2019.