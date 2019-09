"Macri es el peor presidente después de de la Rúa"

El presidente del bloque kirchnerista en Diputados analizó las últimas medidas informadas por el Gobierno, criticó duramente a Macri, habló sobre la fórmula de Alberto y Cristina Fernández y hasta admitió que Miguel Pichetto le da "tristeza".

Durante un mano a mano con Luis Novaresio, el exministro de Defensa aclaró que está "en contra del «cuanto peor, mejor»", advirtió que de vencer Alberto Fernández "no vuelve el kirchernismo, sino otra cosa" y resaltó: "Cristina será la mejor vicepresidenta que ha tenido la Argentina".

Las frases que dejó durante la entrevista

"Es un momento difícil porque las lecciones legalmente convirtieron a todos los precandidatos en candidatos, pero el candidato opositor quedó notablemente fortalecido y el candidato oficialista, que a su vez es el Presidente, quedó notablemente debilitado y eso genera esta sensación de que estamos un gobierno que está terminando".

"Las expectativas están puestas en Alberto Fernández, y venimos de una economía complicada previa a las Paso que se complicó mucho más y tuvo un cambio de ministro de emergencia, que va día a día".

"Las medidas, en algún sentido, no se entienden demasiado por lo que pasó con las letras, que enojó a muchos empresarios y gobernadores por qué no no se resuelve un problema de la economía real. El gobierno va a prueba y error, y nosotros tenemos que estar siendo muy prudentes y conscientes de la gravedad de la situación."

"El domingo o lunes se cumple un mes de las Paso, y no hizo ni un acto de campaña. Todo lo que hizo fue escuchar, hablar, hablar con el gobierno y con el Presidente la cantidad de veces que él lo requirió. En eso tiene suerte Macri, en que le ganó Alberto Fernández que es un dirigente racional, prudente y moderado"

"Nosotros no estamos cogobernando, las decisiones la tiene que tomar el Presidente y su ministro de economía. Yo estoy en contra de «cuanto peor mejor». Si nosotros queremos reconstruir la Argentina, queremos tener algunos anclajes para recuperar el país".

"La realidad que esto es la abdicación ideológica más importante de un gobierno que dijo que haciendo lo contrario iba a hacer florecer la economía de nuestro país. No hay en el mundo ni mercados híperregulados, ni híperliberados como pasó en la Argentina".

"Decidieron no ir este miércoles porque, me parece, que no lo tienen armado y hay sobre ese proyecto de ley una cantidad de dudas que vale la pena que las resuelvan antes de ir al Congreso".

Sobre el proyecto de ley para el reperfilamiento de la deuda.

"El ministro cuando anuncio las medidas dio 4: renegociación compulsiva de letras (vimos lo que pasó a las 72 horas), la renegociación con el FMI (que es razonable), a los acreedores que están bajo ley extranjera le vamos a pedir a los bancos que nos presenten propuestas de renegociación voluntaria y a los tenedores de deuda que están bajo legislación argentina, vamos a ir al Congreso de la Nación. No puede haber disparidad de trato y es necesario saber cuál es la composición de la deuda".

"Era esperable que se intente generar eso, porque Cristina no es cualquier vicepresidenta, fue durante 8 años presidenta, tiene un liderazgo claro sobre amplios sectores de la sociedad, ella decidió que Alberto fuera el candidato a presidente, pero me parece que conociéndolos van a convertir este hecho en algo virtuoso. Alberto va a ser el presidente y va a tomar todas las decisiones que tenga que tomar y va a tener una relación con CFK virtuosa, no se va a privar de consultar a alguien que durante 8 años fue presidente de la nación".

Sobre quién tomará decisiones en la fórmula CFK - Alberto Fernández

"Cristina va a tocar la campanita igual, va a ser la mejor vicepresidenta que ha tenido la Argentina, porque sé de la rigurosidad con las que se toman cada una de las responsabilidades que tiene. Ella está muy contenta con la decisión que tomó y está contenta con el impacto de su libro".

Sobre cuál será el papel de Cristina Kirchner

"Nosotros dijimos que era momento de trazar puentes y no cavar trincheras. Pero no nos creían. En el momento que ella elige no ser presidenta y decide poner a un referente político que además nos había criticado sobre su propia gestión, me parece que dio una fuerte señal que empezaba otra etapa política".

"Yo estoy cómodo siendo el presidente del bloque. Es una tarea que conozco y que desempeñé en distintos momentos. Además reconozco una tradición muy fuerte en diputados que es que el presidente corresponde a la provincia que mayor cantidad de diputados aporta, que es Buenos Aires. No sería una cosa que a alguien le sorprenda que sea Massa, que encabezó la lista bonaerense. Igual si me necesitaran en otro lugar, estoy a disposición".

"No será un gobierno kirchnerista, no vuelve el kirchernismo, vuelve otra cosa. Nosotros somos una parte importante, pero claramente es una cuestión más amplia. Alberto además de conducir al país, tendrá que ser el articulador, porque es una coalición integrada por sectores peronistas, kircheristas y progresistas de la sociedad argentina".

"La Cámpora es una organización muy importante en el kirchnerismo y no hay otra organización más importante que La Cámpora en términos generales. Es una organización peronista con un liderazgo claro de Máximo, reconociendo una jefatura de CFK".

"Me siento un ser progresista, creo en el Estado, en la educación publica, en la igualdad, en el derecho a las minorías sexuales y étnicas; creo en la movilidad ascendente; y si eso es ser progresista, me siento así en esos términos".

"Los gobernadores van a cumplir un papel más que importante. Schiaretti fue elegido con casi el 60% de los votos. Nos tenemos que encontrar con él porque tenemos que articular con la provincia y con los cordobeses, porque es imposible imaginarse un proyecto nacional sin ellos. Tenemos que trazarnos un camino de acuerdo".

"Fue un lindo debate el de la ley de medios y que además estaba circulando en las facultades desde la recuperación de la democracia, fue muy rico. Pero no creo que vuelva ese debate".

"Alberto tiene la enorme oportunidad de refundar esta democracia y que el debate político en la Argentina no sea terminal, porque hubo un tiempo que no solo tenías que ganarle, sino terminarlo. El macrismo quiso terminar con el kirchnerismo en el 2015. Nosotros tenemos que aprender a vivir en una sociedad en la que podamos vivir con pasión, pero que exista la tolerancia".

"Los modelos económicos neoliberales basados en el endeudamiento y en la desregulación de los mercados, fracasan en el mundo".

"La experiencia de Corea es una economía cerrada con un fortalecimiento de la industria y cuando te sentís fuerte para competir, abren la economía, pero mientras no sea así defendés lo tuyo, fomentar que crezca".

"Lo de Laura Alonso es una vergüenza, lo de técnicamente no es delito es no haber puesto nunca freno a los conflictos de interés, tener a una persona que diga "a los nuestros no los vamos a investigar, si a los del pasado", eso se puede hacer en el marco de una impunidad de protección mediática que en algún momento tuvo el gobierno, pero le jugó en contra, porque dejó de ver claramente la realidad".

"Deseo que vuelta el estado de derecho y que la justicia tenga lugar. Que tengamos jueces que no sean discrecionales y decisiones arbitrarias. Comodoro Py es lo peor que tiene la justicia argentina. El maridaje corrupto que existe entre los servicios de inteligencia y comodoro pu es insostenible y hay que cortarlo. Esa es una deuda que tenemos como democracia"

"Lo del correo es insostenible, que siendo presidente haya un ministro que le prepare toda una situación para que el mismo se autocondonara una cantidad de pesos es insostenible. Hay que construir una ley de ética que tiene que estar fuertemente presente".

"Macri, exceptuando de la Rúa, será recordado como el peor presidente que tuvo la Argentina desde la recuperación de la democracia. No va a haber ninguna plaza, calle o escuela que se llame Macri. Él fue un privilegiado porque fue el primer presidente porque no recibió la Argentina en crisis y nos va a dejar una crisis".

"No hay ningún fantasma de adelantamiento de las elecciones, nosotros no queremos. Si modificáramos la ley, las haríamos 15 días antes. Me parece que del 27 de octubre al 10 de diciembre entrás en aun transición que hará que el escenario sea mucho más fácil.

"En vista a las Paso y de esta situación, lo que estaría dispuesto a analizar si no es demasiado tiempo 75 días entre las Paso y la primera vuelta. Pero volver al sistema de que los partidos políticos eligen no me parece lo mejor".

"Con Pichetto tengo una cosa de contradicción, porque durante muchos años tuve una relación muy cercana y sentí empatía. El último tiempo me enojé mucho en términos personales, en algún lugar me da una cuota de tristeza, porque se podría haber quedado donde construyó su vida política y hubiese sido siempre un dirigente de referencia. Este salto sin red me hace preguntarme: ¿en qué lugar lo deja?"

