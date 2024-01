Más cambios en el gobierno de Milei: desplazan a Iñaki Gutiérrez del manejo de redes sociales

Milei anticipó un 2024 dificil y vaticinó una crisis de "proporciones bíblicas" si no se aprueban sus reformas

Iñaki Gutiérrez, de 22 años, ya venía teniendo fuertes polémicas por su alto nivel de exposición que desgastaban al Gobierno Nacional, como cuando trató de "delincuente" a Lali Espósito o confundió con "escombros" las piedras del homenaje a los muertos por Covid. Pero los cortocircuitos se profundizaron hace dos semanas, cuando difundió una foto de Milei en el Departamento Central de la Policía Federal, donde se veía la clave de acceso a la red WiFi. Y eclosionó la última semana, cuando también fue desplazada la secretaria de Comunicación, Belén Stettler, y reemplazado por Eduardo Serenellini, que justamente asumió este martes.

casa.jpg

Según trascendió, ahora Iñaki continuará ocupándose de la cuenta personal de Tik-Tok de Javier Milei desde la oficina que ocupa en el segundo piso de la misma Casa Rosada.

A pocos días de la asunción de Milei, Iñaki había anunciado que desempañaría sus funciones en el gobierno "ad honórem", ya que prometió donar su salario.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei ad honórem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió el joven libertario en su cuenta de X.