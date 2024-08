Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Rosario y apuntó contra los "degenerados fiscales"

Si bien la visita del mandatario a la institución estaba prevista para las18.30, la llegada a la ciudad se produjo con poco más de media hora de retraso. Este viernes, desde temprano, ya se implementaron restricciones para estacionar sobre Corrientes entre Rioja y Santa Fe y en Paraguay entre Santa Fe y Córdoba. Si bien el tránsito de vehículos por la mañana era normal, en horas de la tarde la circulación en esa área del microcentro se interrumpió.

Amenaza de bomba: evacúan el edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario donde tiene previsto ir Milei

bolsa aniversario El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Bolsa de Comercio, Miguel Simioni. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El mandatario tocó suelo rosarino en el Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario a las 19.15 acompañado por una reducida comitiva en la que se destaca la presencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El primero en tomar el micrófono fue el presidente de la Bolsa de Comercio, Miguel Simioni, que luego fue pasado al intendente Pablo Javkin. Las palabras de ambos sirvieron como espera de la llegada de Milei al centro de la ciudad, que se dio en torno a las 20.15, mientras daba su discurso el gobernador Maximiliano Pullaro.

El presidente llegó a la Bolsa de Comercio por la puerta de ingreso más nueva de la entidad, ubicada en Corrientes entre Santa Fe y Córdoba. Lo hizo a contramano, por Corrientes. La comitiva está integrada por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y su actual pareja, Amalia "Yuyito" González. En la ciudad, fueron recibidos por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez.

Tras llegar al centro de la ciudad, el presidente Milei ingresó al auditorio de la Bolsa de Comercio alrededor de las 20.30.

"Degenerados fiscales"

"Ya dije que si los degenerados fiscales que están en el Congreso quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar. Ayer votaron un disparate. Tomaron una medida que le cuesta a los argentinos 370 mil millones de dólares arruinando a generaciones futuras. Ante tal acto de irresponsabilidad, no me quedó otra que cambiar el discurso", comenzó Milei en relación a la votación por la movilidad jubilatoria en el Congreso este jueves.

"Después que el vergonzo gobierno kirchnerista cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo. Desde que llegamos al poder, las jubilaciones están 5% arriba. Le ganaron a la inflación", afirmó.

Y sumó: "En dólares crecieron un montón. Y como estamos avanzando a una economía más libre, en términos de dólares estamos mejor. Están mejor los jubilados".

"Me resulta interesante la contradicción de la política. Yo dije que si esto salía lo iba a vetar. Los irresponsables de la Cámara de Senadores de manera empobrecedora y exterminadores de jóvenes dije lo que iba a vetar y lo veté. No les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren beneficios para la casta política", aseguró.

"Qué carajo hicieron todos votando a favor de esto?", se preguntó en relación a la votación de la Cámara de Senadores en torno a la movilidad jubilatoria. Y aseguró que hay "un millón de pensiones truchas" que "el gobierno de Macri intentó corregir".

"Mejor performance fiscal de la historia"

Tras abordar la cuestión de la movilidad jubilatoria, abordó técnicamente la emisión monetaria en el país y criticó a "tipos que no suman ni con un ábaco", en referencia a "los políticos".

"Si ustedes quieren una buena política social, la buena política social es bajar la inflación", afirmó durante su explicación. Y aseguró: "Tuvimos la mejor performance fiscal de la historia argentina".

"Los políticos son muy mentirosos y contratan economistas mentirosos. Lo de ayer aumenta la deuda en un equivalente a lo que es la deuda argentina. La medida de ayer implica 24 puntos del PBI si se toma lineal", detalló. Pero después dijo: "La bestialidad de ayer nos costó 370 mil millones de dólares, el 62% del PBI".

"El déficit cero no es caprichoso"

"Si yo hago esto, disparates como los de ayer hunde a todos en la pobreza. Estoy condenando a generaciones futuras a vivir en situación miserable. No es simpático lo que hice, pero para mentiras confortables vayan y busquen a los senadores irresponsables que votaron ayer", manifestó.

Además, afirmó que "no es caprichoso el déficit cero. No voy a entregar el resultado fiscal aunque los degenerados fiscales sigan insistiendo".

"Presupuesto para garantizar déficit cero"

"Yo quiero federalismo en serio y no de un déspota que pone de rodillas a las provincias", afirmó Milei en su discurso, minutos después de que tanto el intendente Javkin como el gobernador Pullaro reclamaran diversas cuestiones en relación al federalismo, uno de los reclamos históricos del interior del país.

En tanto, anunció: "Las jubilaciones quedan enganchadas a un escenario macroeconómico. Vamos a presentar un mecanismo en el presupuesto de modo que podamos garantizar el déficit cero y que se vaya de la vida de los argentinos".

"Voy a bajar los impuestos ¿O creen que se los voy a dejar gastar a los políticos", afirmó.

"Descalabro de proporciones padre"

Sobre su llegada al poder, Milei dijo: "No me quejo nunca de la herencia, sólo la describo. Si soy el primer presidente liberal libertario de la humanidad es obvio que no iba a llegar a ser presidente si viviamos en Suiza. Tenía que ser un descalabro de proporciones padre, bíbilicas".

"Sabíamos que estábamos al borde de una hiperinflación. Machaqué hasta el cansancio la frase de (Milton) Friedman de que la inflación es un fenómeno monetario. Si estábamos frente a ese escenario, lo que había que hacer era cortar los grifos de emisión", expresó.

"Cuando hacíamos campaña con una motosierra decían que lo que yo proponía era una locura. Pusimos una meta más exigente que la que sugirió el Fondo (Monetario Internacional). Una de las suertes fue nombrar a ese gigante que es Luis "Toto" Caputo, el mejor ministro de Economía de la historia", manifestó para volver a defender al funcionario nacional. Y aseguró que "vaya si funcionó la motosierra".

"Les dedico la frase célebre de Maradona"

"Hoy estaríamos discutiendo la hiperinflación y las expropiaciones. Todo, menos cómo bajar la inflación. A todos ellos, les dedicó la frase célebre de Maradona", expresó, para luego volver a criticar veladamente al economista Carlos Melconian con una burla.

El presidente afirmó que "en siete meses eliminamos los pasivos remunerados y metimos el ajuste fiscal más grande de la humanidad. Miren si no hemos gestionado la política económica".

"Hola mandriles"

En relación a las subidas del dólar que se dieron en estos meses, el presidente aseguró que los bancos "nos fueron a buscar en una corrida para tratar de hacer saltar el dólar".

"En ese contexto, me acuerdo que en ese momento decidimos con Caputo y el presidente del Banco Central (Santiago Bausili) ir hacia emisión cero. Si nos querían atacar la moneda, tarde o temprano el dólar se iba a caer. Lo mal que la están pasando que veían un dolar en 2000 y el dolar está en torno a 1250. Hola, mandriles", fustigó el presidente.

"Al sillón de Rivadavia mucho no lo uso"

"En este empleo que me han contratado durante cuatro años salvo que a algún golpista o la casta del poder legislativo nos niegue fondos para hacer tareas de inteligencia voy a tener que confiar un poco más en las fuerzas del cielo, pero si me pasa algo es responsabilidad de ellos", aseguró. Y sumó que irá por la reelección: "Voy a buscar otros cuatro años para que Argentina se ponga de pie".

"Debo confesar que al sillón de Rivadavia mucho no lo uso. Soy libertario conservador, monógamo", dijo, en relación a la situación actual de Alberto Fernández.

Luego, habló de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich "está exterminando la inseguridad".

"Econochantas" y el cepo cambiario

En tanto, señaló que "la inflación, tarde o temprano, la vamos a derrotar. También a la inseguridad. Si vamos a crecer, depende como definan crecimiento". Y consideró que "hay fuerte recuperación de salarios reales".

Sobre la posibilidad de sacar el cepo cambiario, Milei dijo que "los econochantas (en referencia a los economistas) no entienden que podemos crecer con cepo también" y que se está haciendo una reforma "ocho veces más grande que en el gobierno de Carlos Menem".

"Esto nos pone a la altura institucionalmente de países como Alemania, Italia, Francia. Es un sendero de fuerte crecimiento para que en 40 años alcancemos en dinámica a esas potencias", añadió.