El presidente Alberto Fernández afirmó que el gobierno "no" tiene "en cartera un aumento de tarifas" y aseguró que lo que sí está "bajo análisis" es "qué pasó" al respecto durante la gestión de Mauricio Macri, a quien, dijo, solo le preocupa la situación económica del país "porque sus amigos dejaron de ganar millones" y "dejaron de expoliar a los argentinos".

"Lo primero no es tener un aumento de tarifas; no tenemos en cartera hoy el aumento de tarifas sino que, lo que tenemos bajo análisis, es qué pasó (con ellas durante la gestión de Cambiemos) para saber exactamente de dónde partimos", dijo el jefe de Estado, en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 750.

En este punto, el mandatario sostuvo que "es central ver cómo se hizo para saber qué vamos a hacer", tras lo cual puso el acento en "el incremento enorme que han tenido en pesos" las tarifas durante la gestión anterior, como así también en "las ganancias exorbitantes que han tenido algunas empresas, y eso lo pagaron los argentinos".

En la misma línea el Presidente negó que se esté analizando un aumento en las tarifas del transporte: "Lo mismo nos pasa con el transporte: ¿por qué va a haber aumento si las naftas están congeladas?", señaló.

"Yo voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el ultimo minuto que esté acá, me lo escucharon decir más de una vez, y ese es el compromiso que yo tomé con la gente", insistió el mandatario.

Consultado sobre las críticas que le hizo Macri al plan económico del Frente de Todos, Fernández respondió tajante y aseguró que al expresidente "le preocupa la economía del país porque sus amigos dejaron de ganar millones, dejaron de expoliar a los argentinos".

"Creo que tenemos un pueblo maduro y el pueblo sabe de qué hablamos y quiénes hablan", sostuvo el Presidente en la entrevista que concedió esta mañana.

Por otra parte, en materia salarial y de cara a las futuras paritarias, Fernández afirmó que la prioridad de su gobierno es recomponer el "salario real, dentro de la fragilidad de la Argentina" y "mejorar en todos los frentes".

"Tenemos que ir recomponiendo el salario real, tenemos que hacerlo dentro de la fragilidad de la argentina. Tenemos que mejorar en todos los frentes, como la asistencia de la Asignación Universal por Hijo. Yo les pido a todos un poquito más de paciencia y solidaridad frente a este momento", aseveró.