"Nos están proscribiendo", dijo el presidente del PJ santafesino

El presidente del Partido Justicialista de Santa Fe , Ricardo Olivera, aseguró que la intervención de su partido a nivel nacional "es una proscripción" y que detrás de la decisión judicial "hay una intencionalidad política " que le atribuyó al gobierno nacional.





"Es una proscripción", le dijo a UNO Santa Fe, Olivera al ser consultado por el momento en que llega la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien dispuso la intervención del justicialismo que hasta este martes era presidido por el diputado nacional José Luis Gioja.





LEER MÁS: La Justicia intervino el PJ nacional y designó a Barrionuevo al frente





"Nos están proscribiendo porque esto implica rompernos el partido, dividirnos. Puede ocurrir que haya gente que tome posición por uno o por otro", argumentó y agregó: "Es muy grave esto que está ocurriendo. A nosotros nos duele muchísimo. Faltaría que nos manden un delegado normalizador a Santa Fe. Estamos shockeados. No sabemos cómo sigue esto".





"Creemos que hay una intencionalidad política, algo muy raro porque era un partido que estaba funcionando, de puertas abiertas, buscando la unidad. Como nunca el presidente del partido visitó tres veces Santa Fe en un año y medio. Mañana (por el miércoles) teníamos una reunión con él a la tarde. Hay una burda intervención para mi modo de ver que responde a otros intereses y que tiene como objetivo poner algunos límites al único partido opositor que hoy puede generar algún proyecto", expresó.





Al ser consultado sobre si entendía que el gobierno nacional era el que estaba detrás de esta intervención, Olivera no dudó: "Yo creo que sí. Es una opinión personal, pero me parece muy raro esto que ocurrió. No hay motivos. Yo leí muy rápido el fallo pero los motivos que muestran de que «el peronismo no está unido», que «el peronismo no responde a la unidad», es una cosa de locos".





"Esta es una cuestión partidaria interna que se resuelve con los compañeros. La verdad es que estamos sorprendidos y dolidos. Yo reivindico mucho la gestión de Gioja, es una persona que desde que está en la gestión está trabajando por la unidad. Y la unidad del peronismo no le conviene al gobierno nacional. Creo que por ahí pasa la cosa", sostuvo.





En tanto, sobre las repercusiones que puede tener la intervención en Santa Fe, Olivera manifestó: "A nosotros nos afecta mucho en la provincia de Santa Fe, pero no tuvimos tiempo de analizarlo. Sí nos afecta por la relación de laburo que teníamos con él (por Gioja)".





Por último, se le preguntó su opinión sobre Luis Barrionuevo, el dirigente sindical de los gastronómicos que fue designado como interventor del partido y quien tendrá a su cargo la tarea de "normalizar" al justicialismo. "Prefiero no opinar. Lo único que te puedo decir es que creo que es afiliado a otro partido".





Según anunció el propio Gioja, este miércoles por la mañana apelará la decisión judicial que llegó justo en el momento en que los partidos y los frentes comienzan a elaborar su estrategia para las elecciones presidenciales de 2019.





En Santa Fe desde la departamental del Partido Justicialista se está convocando para este miércoles 11, a las 16, a una concentración frente a la puerta del partido, en calle Crespo 2358, para rechazar la intervención.