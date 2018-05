Para Stolbizer, recurrir al FMI es "reconocer que fracasó todo lo que se intentó antes"

La excandidata presidencial por Progresistas, Margarita Stolbizer, estuvo este martes en Santa Fe en el marco del ciclo de charlas Diálogos para la Reforma, que viene realizando el gobierno provincial. En diálogo con la prensa Stolbizer apuntó al gobierno de Mauricio Macri y cuestionó el anuncio de recurrir otra vez al Fondo Monetario Internacional (FMI). "Me genera más preocupación que la que tenía ayer, que no era poca. He visto en estos últimos días un gobierno demasiado obcecado en sus posiciones sin promover una instancia de diálogo. Me preocupa un gobierno subido a la soberbia de un triunfo electoral el año pasado que ha roto todos los vínculos de diálogo para discutir un tema tan central como el de las tarifas", dijo la referente del partido GEN a nivel nacional.





Para Stolbizer, "no es menor" el detalle de negar ese debate que repercute directamente en el bolsillo de los argentinos y que "la mayoría de los funcionarios tienen su plata afuera, siguen haciendo negocios en el exterior, pero le piden a los argentinos que hagan un esfuerzo y paguen tarifas que han crecido de una manera exponencial".





"Yo vengo afirmando desde hace tiempo que veo al gobierno desorientado, sin rumbo y sin plan económico. Y a eso agregamos la sorpresa del anuncio de esta mañana, no tal vez por el contenido en sí mismo, sino por cómo nos gira el eje de la discusión", dijo en referencia a la sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación y donde se esperaba el debate por las tarifas.





"Volver a las recetas del Fondo es una renuncia y una concesión en término de decisiones de soberanía política y de política económica", aseguró y agregó: "La otra preocupación es que yo entiendo que se llega a este tipo de decisiones cuando se agotaron todos los caminos. No se va a buscar al Fondo de un día para el otro sin reconocer que fracasó todo lo que se intentó antes. Me parece que no nos estaban contando todas las cosas, no nos contaban que venían fracasando. Al contrario, decían que estaban bien. La película que nos estaban relatando no se condice con esta noticia de hoy. De todos modos queremos ser cautos".





La exdiputada nacional aseguró que el anuncio presidencial "es el reconocimiento de que la situación es muy complicada", aunque aseguró que "los problemas en la Argentina son más políticos que económicos". En ese marco fue que pidió "voluntad" para convocar a un pacto o un acuerdo, sino "va a ser difícil enfrentar las situaciones difíciles".





Stolbizer aseguró también que el gobierno construyó muchos puentes en su primer año de gestión y que escuchaba a la oposición, que también acompañó y apoyó muchas leyes que tuvieron un costo político. "Pero a partir de marzo del año pasado el Presidente inaugura las sesiones del Congreso rompiendo lanzas con todo el mundo en un intento de confrontación porque vio desde hace años que para ellos es un negocio pelear. Pero son réditos políticos y electorales para ellos, pero que son muy malos para el país ", dijo.





"El problema –aclaró– no es solo el endeudamiento porque ya veníamos destinándole una enorme cantidad de dinero para pagar intereses de la deuda después de que Néstor Kirchner pactó con el Fondo Monetario y le pagó una gran cantidad de plata. Lo cierto es que nunca nos desprendimos del todo del Fondo Monetario y hemos sido un país dependiente".





Además, advirtió que el préstamo no será gratis y que vendrá de la mano de recetas de más ajuste. "Muchos dicen que vamos a pagar a bajas tasas, el problema es el costo social que tiene este tipo de endeudamientos que a veces son más graves que los intereses que se pagan porque vienen de la mano de muchas leyes y por eso hablo de concesión de soberbia política".





Al ser consultada sobre si hay forma de enfrentar políticamente una decisión como la anunciada por Macri, Stolbizer dijo: "En términos formales creo que un acuerdo de cualquier característica debería pasar por el Congreso. El tema es que nosotros venimos insistiendo en que el Congreso debería ser el ámbito para no ir en contra, sino que el Parlamento es el ámbito de la representación popular y donde se deben discutir las políticas. Por eso no comparto que ayer dijeran que no se pueden discutir ahí las tarifas. En el Congreso se puede discutir todo, y con mucha más razón un endeudamiento de este tipo".