Patricia Bullrich celebró la detención de un hombre por llevar 2 kilos de cocaína, pero era talco

MUCHO TALCO, POCO EFICIENT-E



Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa.



¡La… pic.twitter.com/nWmdEauzmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 6, 2024

La respuesta de Patricia Bullrich

Mariano Acosta es el nombre del hombre de 42 años que, tras la requisa de Gendarmería, fue arrestado en un peaje a la altura de La Paz (Mendoza), y encarcelado con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 32 y luego en el Penal Federal de Cacheuta. Según trascendió, la mayoría de sus días en prisión estuvo completamente incomunicado con su familia.

Si bien el primer test realizado en el momento de la detención dio positivo, la segunda pericia reveló que lo que llevaba no era droga sino talco, que el hombre había comprado en un mayorista para revenderlo. Tras confirmarse el error, el hombre fue sobreseído, aunque la ministra no admitió el error. "Las fuerzas dijeron que podía ser un falso positivo", respondió este viernes ante consultas de los medios.

Consultada en Casa Rosada, la funcionaria no solo no admitió el grave error sino que lo justificó: "No hay ninguna falla en ninguna investigación, el talco siempre se confunde con cocaína y las fuerzas de seguridad avisaron que podía ser un falso positivo. Lamentablemente, hasta que no se comprobó lo dejaron preso".