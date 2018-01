Perotti descartó una alianza con el socialismo: "En ese carnaval no voy a participar"

El Senador nacional Omar Perotti salió a manifestar en las últimas horas su intención de ser candidato a gobernador de la provincia en 2019. En esa dirección brindó entrevistas a varios medios reflejando su deseo de convertirse en el sucesor de Lifschitz.

En una entrevista publicada este martes por el diario La Opinión de Rafaela, en base a un diálogo que mantuvo el legislador con Radio Rafaela, Perotti se despachó con duros términos para con la actual administración provincial y descartó la posibilidad de conformar un frente con el socialismo. Es preciso recordar que en los últimos días algunos dirigentes del peronismo se pronunciaron a dispuestos a charlar con los dirigentes del Frente una posible alianza.

Sin embargo, en esa coalición, el rafaelino aclaró que no será de la partida: "Ahí no me cuenten, en ese carnaval no voy a participar, el verano siempre da para globos de ensayo. Cada uno es dueño de pensar su estrategia, pero honestamente, el socialismo tiene faltas importantes con la gente, la gente no se equivocó cuando los votó, el que se equivocó es el socialismo por no darle respuestas a la gente, y eso uno lo ve en todas partes de la Provincia".

"Puede ser que algunos tengan deseos, yo creo en otra cosa, en algo nuevo, en algo diferente, creo en sectores que fueron partícipes en las últimas elecciones provinciales, acompañándonos, convirtiéndonos en una alternativa seria, creo que hay que seguir potenciando ese camino, algo nuevo, que plantee un proyecto santafesino", añadió.

"El socialismo -continuó Perotti- no termina de darse cuenta nunca de su mentira, no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo, esto de tirar globos de ensayos desde la política, de la reforma constitucional, es para que no se hable de los problemas reales que tiene la Provincia, para que no se hable del aumento de la energía, de las dificultades de muchas familias, muchos pequeños empresarios y comerciantes que no saben cómo hacer frente a la factura de luz, en un gobierno provincial que no ha reaccionado y no entiende que tiene que tener políticas diferenciales porque a lo que aumenta la Nación aumenta la Provincia un poco más y Santa Fe tiene la energía más cara del país", fustigó.

Crítico también con el gobierno nacional

Perotti sostuvo que 2018 será un "año duro" donde habrá que acompañar a los sectores productivos y a los más humildes. "Cuando uno gasta más de lo que gana o compra más de lo que vende el camino seguro es la ruina y a nivel nacional cerramos esos desfajases con endeudamiento. Estamos importando más de lo que estamos vendiendo y hay señales que preocupan, cuando vemos el número de autos importados, casi 700 mil vehículos, es no ver como está reaccionando el mundo", reflejó.

En ese sentido, dijo que "estar totalmente cerrados nos perjudica pero estar abiertos sin tener claro con quién me conviene llegar a acuerdos, es un mayor error".

"Esta película ya la vimos, no hace mucho tiempo, cuando lo financiero pesa más que lo productivo, no terminamos bien. Es un alerta, se requiere a una provincia activa detrás de estos temas, un gobernador con todas las energías detrás de los ciudadanos para que estén mas seguros, detrás de las empresas con dificultades, y no sólo desde el discurso", expresó.

"A mí el discurso no me sirve para cerrar a fin de mes, lo que me ayuda es si la Empresa Provincial de la Energía me va a dar una tarifa diferencial o no, si los impuestos que voy a pagar me van a permitir mantener un nivel de actividad. Cuando la economía no crece y algunos sectores quieren ganar lo mismo o más es a costa de otros y eso va a generar tensiones. Ojalá el Gobierno tenga la capacidad de reaccionar", agregó.

Sobre Pullaro y las políticas de seguridad

Por último, Perotti se manifestó muy crítico respecto de las políticas en materia de seguridad del gobierno provincial, y afirmó que Pullaro ya no debería ser ministro.

"Que los rafaelinos incorporemos más gente a la Guardia Urbana significa que otra vez hay que tratar de hacer algo por lo propio porque los responsables directos (la provincia) no le están dando a este Jefe, que está mostrando una actitud diferente, con menos gente, con menos equipamiento que el necesario, con un ministro de Seguridad que le faltó el respeto a la ciudad, que no debería seguir ocupando ese lugar", enfatizó.

"El Gobernador mismo le debe una disculpa a la ciudad porque fue él quien lo ratificó después de su falta de consideración hacia los rafaelinos y al propio Intendente. El socialismo siempre buscó excusas por la falta de seguridad, armó un relato recurriendo a mentiras que instalaron, inventos para justificar su inacción que no solamente pasa aquí sino en otros lugares de la provincia", concluyó.