“El equipo sigue trabajando, en el momento más álgido nadie se baja de sus responsabilidades, y menos, quienes tienen compromiso social y político”. La contundente respuesta a La Capital por parte del gobernador Omar Perotti apuntó a despejar los rumores en torno a un posible alejamiento de su ministro de Salud, Carlos Parola.

Perotti, y así lo dijo taxativamente, buscó “terminar con tales (los rumores)”, de allí su tono referido a la integralidad como a la integridad de su elenco de colaboradores: “Desmiento eso. Punto”.

En rigor, comenzó a decirse que Parola se fue, se iría o que no le aceptaron la renuncia. El caso demostró que pocos vehículos agilizan más un rumor en estos tiempos que las preguntas de periodistas buscando confirmar o desmentir un rumor. En épocas en las que las primicias quedaron subvaluadas y ya no inquiere de modo reservado sino en redes sociales, fotos y chats, un periodista que pregunta algo viraliza de inmediato.

Un rumor para atraer atención requiere de dos requisitos: un contexto apropiado a su desarrollo y una verosimilitud contrastable con ese contexto. Ambos elementos estaban ya presentes el viernes pasado, cuando la pregunta viral se instaló en redacciones y espacios compartidos por los hombres de prensa. Rápidamente las respuestas negativas de los que aseguraban no saber nada, o simplemente no contestaban, no hicieron más que alimentar la ansiedad y robustecer la especie.

¿Había un contexto? Definitivamente, sí. La omnipresencia del ministro más importante de cualquier gestión en el mundo pandémico de coronavirus de hoy había desaparecido, por arte magia, en la última semana en la provincia de Santa Fe.

Demasiado débil y poco comprobable resultó, hasta entonces, el supuesto descontento del ministro con que las presiones (¿políticas?, ¿gremiales?) para autorizar excepciones de actividades, cuando todavía no llegó el pico de contagios en la provincia.

Una certeza del mundo científico es que las cifras aumentarán exponencialmente en cualquier momento (con lo que los reducidos o nulos índices de la provincia dejarán de ser tales) y que la llegada del invierno no hará sino enfatizar ese crecimiento.

El viernes, admitieron algunas fuentes, el ministro había dado señales inequívocas de que se iría frente a su equipo de colaboradores. Ese día, este diario dialogó con Parola y le preguntó si había renunciado o pensaba hacerlo. Su respuesta fue: “Es prudente no hacer declaraciones”.

Nada otorgó más verosimilitud a la versión que tal respuesta, toda vez que no importó afirmación ni desmentida, pero fue tan hiperbólica que ratificó que todo está como para que el ministro considere “prudente” pronunciarse —nada menos— que por su continuidad o no en el elenco de gobierno.

Su segunda en Salud, Sonia Martorano, diría al rato que “todo el equipo está trabajando a pleno”. Si bien el coronavirus mantiene una curva achatada en la provincia, no ocurre lo mismo con el dengue, que crece diario en miles de contagios. Dos cuestiones que tienen “a todo el equipo” muy ocupado.

Finalmente, el gobernador despejó el horizonte al hablar con La Capital y Parola no se fue ni se irá. No, al menos, por ahora. Aunque su respuesta también desconcertó por dos rasgos enteramente inusuales.

El primero, su tono imperativo. Una orden: “En el momento más álgido nadie se baja de sus responsabilidades”. Dejó abierta la posibilidad de especular con que si alguien hubiese querido hacerlo, intentado o pensado, no lo dejaría. Finalmente, reforzando esa contundencia, la frase a la que fue destinada la orden: “Menos, quienes tienen compromiso social y político” con este momento de emergencia mundial.

Batería de medidas para paliar la crisis

El gobierno provincial anunciará hoy medidas destinadas al sector productivo consistentes en asistencia financiera a través de agencias y asociaciones para el desarrollo.

La ayuda también se articulará a través de mutuales en convenio con el Inaes y el Ministerio de Producción y mediante líneas de financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Serán beneficiarios los sectores turístico, apícola, frutihortícola, lechero, porcino, piscícola (nativa), avícola y ganadero. Lo propio ocurrirá con los sectores productivo algodonero y ovino.

Asimismo, habrá asistencia a pequeñas y medianas industrias manufactureras, de base científica-tecnológica y culturales del territorio santafesino.

Lo mismo ocurrirá con el teletrabajo y el e-commerce, prefinanciación de exportaciones y bonificación de tasa para empresas productoras de insumos sanitarios, entre otras medidas.