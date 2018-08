Por cuarta vez consecutiva intentan regular a las agencias de seguridad privada

La diputada Alicia Gutiérrez (SI-FPCyS), que siempre impulsó el tema, aseguró que "hay lobby" para que esta ley no salga y señaló las necesidades de establecer pautas claras en los requisitos para habilitar las agencias y para el control de las personas que encuentran en esta actividad una salida laboral.

"Desde 2008 en adelante e incluso antes, cuando preguntábamos por este tema, empezamos a investigar y vimos que había muchos intereses de por medio o lobbies. Hay personas que se benefician de que haya poca regulación, que no sea suficiente o que no sea ley", dijo Gutiérrez en diálogo con UNO Santa Fe.

La legisladora aclaró que las agencias hoy están controladas pero insistió en la necesidad de una ley marco. En ese sentido dijo: "El gobierno provincial, primero de Hermes Binner y después de Antonio Bonfatti, profundizó las exigencias para las agencias pero no son ley sino decretos ministeriales. Y eso no es lo mismo. A nosotros nos preocupan no solo a quiénes les otorgan las licencias, sino también los controles y por otro lado la regulación de las mismas y, de ser necesario, las sanciones y hasta quitarles la posibilidad de trabajar en la provincia de Santa Fe ".