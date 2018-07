Provincia y Nación se cruzan duro por los fondos para los hospitales

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini, viene advirtiendo desde hace días que Nación frenó las obras que estaba ejecutando en Santa Fe y que no envía fondos comprometidos para terminar los hospitales Iturraspe y el de Reconquista.





Este jueves, en plena sesión de la Cámara de Diputados , Federico Angelini le respondió a su par radical del norte de la provincia, Estela Maris Yacuzzi, quien ingresó un pedido de informes por la falta de fondos nacionales para la obra del efector de salud de Reconquista y aseguró que esa situación se daba por falta de rendición de cuenta del gobierno provincial.





"Falta a la verdad. Angelini tendría que remitirse a la documentación", le dijo el ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini a UNO Santa Fe y argumentó: "Yo tengo la documentación que me respalda. El tema no pasa por la rendición, esa es una excusa que tiene Nación para no pagarnos. Cuando firmamos el acuerdo el 50% lo ponía Nación y el otro 50% lo ponía provincia. Ni bien se adjudicó la obra nosotros tuvimos que poner 39 millones de pesos para que la empresa empiece a trabajar. A los 30 días Nación nos giró 50 millones de pesos y a los 60 días los otros 50 millones de pesos".





"Nosotros íbamos rindiendo a medida que íbamos gastando. Pero como pusimos 40 millones para arrancar, no podíamos gastar los 100 millones enseguida. Por eso los fuimos gastando durante 2017 y los terminamos de gastar en febrero de 2018. Ahí lo rendimos todo porque la rendición fue mensual. Es mentira lo que dice Angelini", aseveró.





Pero el funcionario provincial agregó que en la obra del Iturraspe desde octubre del año pasado que Nación no gira dinero y que ahí la deuda nacional es aún mayor. "En el Iturraspe nos deben 200 millones de pesos y en Reconquista nos deben 100 millones", remarcó.





—Pero Angelini aseguró que en el Ministerio del Interior, al 4 de julio de 2018, no tienen rendición de cuenta de la provincia por los 100 millones de pesos enviados para el hospital Reconquista ni por los 100 millones de pesos enviados para el Iturraspe. ¿Eso no es así?

—Así como son desprolijos para algunas cosas, deben ser desprolijos para la administración. Yo tengo todos los comprobantes. Cada vez que rindo lo de los hospitales, mando un auto exclusivamente a Buenos Aires y yo estoy al lado del chofer que los va a llevar. Dígale al diputado que le informen bien y si no que me inviten a la Cámara que yo voy con todo, no tengo ningún problema.





"Más allá de todo eso –continuó–, Nación nos debe 300 millones de pesos. Lo nuestro no está en papeles, nosotros lo ponemos en ladrillos. Nación prometió 3.000 jardines de infantes para todo el país y en Santa Fe todavía no pudo terminar ni uno. Pero hay miles de cosas todos los días donde nosotros vemos eso como el dinero de las rutas, los fondos para viviendas. Que no quieran tapar el sol con las manos cuando no están transfiriendo el dinero que le corresponde a Santa Fe".





Por otra parte, Morini quiso dejar en claro y llevar tranquilidad a los santafesinos porque "el hospital Iturraspe y el de Reconquista se van a terminar" en el primer trimestre del año que viene. "Ahí va a estar lista la infraestructura y para marzo también compraremos el equipamiento porque el gobernador me pidió que eso esté listo para marzo del año que viene", afirmó.





Al ser consultado sobre si cuando se terminen las obras Santa Fe va a seguir reclamando los fondos, Morini respondió: "Pero no tenga ninguna duda porque eso está firmado y yo tengo el convenio firmado en mis manos. Este gobierno no solo no paga lo que promete, no paga lo que firma".





"Todavía falta que Nación gire 100 millones de pesos del fondo para los tamberos por la inundación que sufrieron hace dos años. Que no me vengan con chicanas de que rendimos o no rendimos. El dinero está puesto en la obra. En el hospital reconquista la obra está un 13 por ciento por encima de la curva de construcción. El contrato nos indica que tendríamos que estar en el 39% de avance de obra y ya estamos en el 52% de avance de obra", finalizó.









Sin información

"La verdad es que no sé de dónde sacan esa información. Nosotros consultamos con el Ministerio del Interior que es de donde provienen los fondos para la obra pública y no hay ningún tipo de restricciones", dijo Angelini en diálogo con la prensa al finalizar la sesión de Diputados, aunque reconoció que los fondos para los dos hospitales están frenados porque no hay rendición de cuentas por parte de la provincia.





"Hay una situación con el hospital de Reconquista en donde luego de una firma del convenio para la finalización de ese hospital, que la provincia se comprometió en 2009 a terminarlo y aún hoy no lo hizo. La ayuda del gobierno Nacional iba a ser de 200 millones de pesos. En abril de 2017 envió 100 millones de pesos y para hacer el desembolso del resto del dinero estamos pidiendo que el gobierno provincial nos diga en qué se gastaron los primeros 100 millones de pesos para justificar el nuevo desembolso", explicó.





Luego amplió: "En octubre de 2017 nos pidieron una prórroga porque no tenían la finalización de esa etapa concluída y al 4 de julio de este año aún no tenemos la justificación de en qué se gastaron esos 100 millones de pesos que el gobierno Nacional envió para la finalización del hospital de Reconquista".





"Una vez que el gobierno provincial justifique en qué gastó los 100 millones de pesos, Nación va a enviar los fondos para que continúe el hospital de Reconquista. Para el hospital Iturraspe de Santa Fe se enviaron 100 millones de pesos y también estamos esperando la documentación respaldatoria de los gastos por parte del gobierno provincial", añadió.





La polémica se desató en un momento donde el gobierno nacional empieza a realizar un ajuste pensando en que los números le empiecen a cerrar para el presupuesto 2019 y cumplir con las metas que le exige el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo firmado hace unas semanas. Una de las variables de ajuste será la obra pública. Pero Angelini aseguró que, "como lo dijo el Presidente, «todas las obras que están en marcha se van a continuar»". Mañana el propio Mauricio Macri estará en la localidad santafesina de Carcarañá y tal vez pueda ser una buena oportunidad para aclarar si hay o no alguna restricción en el envío de fondos para Santa Fe.