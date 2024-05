"¿Quién es el bueno o el malo?": el mensaje de Milei por el Día del Trabajador

El gobierno nacional publicó un particular mensaje en el marco del Día del Trabajador , que se celebra este miércoles 1º de mayo. Mediante un video, que cuenta con la voz en off del presidente Javier Milei, saludó a "la mayoría silenciosa".

¿Quiénes integran la mayoría silenciosa? "Esa mayoría silenciosa que se compone de los que trabajan, de los que producen, de los peones rurales que se levantan a las 4 de la mañana, del que atiende un negocio, del cuentapropista, del trabajador informal, del joven que no encuentra trabajo y de las amas de casa que tienen la enorme tarea de educar a nuestras generaciones futuras... Y sobre todo a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de la Argentina ", argumenta la pieza audiovisual.

El material dura poco más de un minuto, en los que el mandatario se pregunta: "¿Quién es el bueno o el malo? El que declama derechos que no existen o aquellos que queremos sacar a la gente de esta miseria".

Para cerrar, el video concluye con una placa rosa que incluye a un trabajador con una motosierra "Este momento histórico no es para cualquiera, es para patriotas, para aquellos que piensan en la historia, que están dispuestos a arriesgarlo todo en beneficio de la nación. Porque arreglar este país requiere de enormes sacrificios", concluyó Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CasaRosada/status/1785678739679989775&partner=&hide_thread=false El país sale adelante con la fuerza del trabajo. Feliz día a todos los trabajadores argentinos. pic.twitter.com/u95LwdFUqL — Casa Rosada (@CasaRosada) May 1, 2024

El mensaje del gobierno por el Día del Trabajador ocurre horas después de que el oficialismo lograra su primera victoria en el Congreso tras 142 días de haber asumido el poder. La ley Bases obtuvo el visto bueno en Diputados y ahora espera por el aval en el Senado.

Mientras se publicaba el material en las cuentas oficiales de la Casa Rosada, en la calle la CGT encabezaba una movilización con consignas contra el oficialismo.

Multitudinario reclamo de la CGT

En el Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro documento contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de aplicar un "ajuste brutal”" y de no contar con un plan económico "sustentable ni consistente". Además, ratificó el paro convocado para el 9 de mayo.

El escrito publicado "en defensa de los derechos Laborales, Sociales, Previsionales y del Modelo Sindical", los sindicatos denuncian que los trabajadores transitan "un grave momento" marcado por un gobierno que "en nombre de una mal entendida ‘libertad de mercado’, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados".

"Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra. Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impide la adecuada actualización de los salarios; recesión y aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los índices de consumo básicos, que —en la práctica— representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía", enumeraron al respecto.

En la misma línea, ampliaron: "Todo esto ante un gobierno que no muestra un programa económico sustentable ni consistente, que no proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro, ni hacia un crecimiento integral con inversión productiva y no solo financiera".

Para la central, la administración libertaria no tiene diálogo social, es decir que sólo se vincula con los representantes de "intereses amigos", y "agrede y deshecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables".

También, denunciaron que Milei "discrimina a las y los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad".