Quita del fondo sojero: Corral dijo que se "reasignarán partidas" y pidió "rediscutir" los fondos provinciales

Según el intendente, en lo que queda del año la ciudad no recibirá 20 millones. "No va alterar ninguna obra", aclaró. Reconoció que "no es una medida simpática" del gobierno nacional y lo atribuyó a la necesidad de cubrir el déficit fiscal. Recordó los aumentos por coparticipación del gobierno provincial y solicitó revisar "cómo se asignan los fondos de la provincia"