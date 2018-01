Saglione: "El costo de no adherir al pacto fiscal es más grande que hacerlo"

El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione , advirtió hoy que el costo de no adherir al pacto fiscal "es más grande" y "contradictorio" que el hecho de hacerlo, lo cual impacta sobre municipios y comunas por las compensaciones que deja de recibir Santa Fe. No obstante, aclaró que la sentencia de la Corte por el pago de la deuda histórica "no está supeditado" a ese acuerdo.





El titular de Hacienda de la provincia se refirió a las declaraciones del diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, que intenta condicionar el pago de la deuda a la adhesión provincial al pacto fiscal que firmó en noviembre Miguel Lifschitz junto a otros 14 gobernadores.





"El consenso fiscal es conveniente para la provincia, por eso lo firmamos y lo mandamos a ratificación legislativa. Si hubiésemos sido gobierno, no hubiéramos propuesto este pacto fiscal. Pero hoy, en este marco, el costo de no adherir al pacto fiscal es más grande que el hecho de hacerlo", explicó Saglione, quien agregó: "Si no adherimos al consenso fiscal, Santa Fe llegaría a estar en una situación contradictoria por lo que la provincia aporta a la Nación".





En ese sentido, el funcionario detalló que la provincia "es una de la que más aporta al Estado nacional en concepto de retenciones a la soja: el 58 por ciento es aportado por Santa Fe, que en los primeros 9 meses de 2017 se tradujeron en 30 mil millones de pesos. En cambio, en ese mismo período, la provincia recibió 1.340 millones".





En síntesis, Saglione precisó que si la Legislatura provincial no ratifica el pacto firmado por Lifschitz, "deja de recibir cerca de 2.400 millones de pesos del Fondo Sojero, que de hecho ya no lo estamos recibiendo como consecuencia de no haber adherido al pacto, lo cual impacta sobre municipios y comunas".





macri.jpg " id="1822508-Libre-1079371951_embed"> " id="1822508-Libre-1079371951_embed"> El presidente Macri consideró un "paso adelante" el acuerdo por el Pacto Fiscal con los gobernadores.







A su vez, mencionó otro beneficio para el Estado, que tiene que ver con el impuesto al cheque, "que hasta el año pasado participaba en esa masa en un 30 por ciento. Al no adherir a través de la ley, estamos perdiendo entre 80 y 90 millones de pesos correspondientes a esa compensación que reciben las provincias que ratificaron el acuerdo con la Nación".