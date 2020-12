Sain dijo que si las reformas en seguridad no salen por ley, saldrán por decreto

Dijo que al no avanzar la iniciativa en la Legislatura, desde "hace un mes y medio estamos trabajando con el equipo técnico que elaboró esas leyes para traducir todo lo que podamos en decreto. O sea, van a ver a partir de febrero cómo todo aquello que podamos definir administrativamente por decreto lo vamos a llevar adelante. A las reformas las vamos a hacer".

Fundamentó la decisión del gobierno de sacar por decreto varios aspectos de la reforma policial. "No nos queremos quedar atados a la decisión política de la oposición que controla la cámara. Creemos que muchas cosas las podemos hacer por decreto, entonces vamos a avanzar en eso", detalló.

Acerca de las acusaciones que le hizo el senador por San Lorenzo, Armando Traferri, Sain dijo: "Yo le respondí con una carta documento. Él me imputó un delito grave, dijo que yo manejaba un aparato ilegal de inteligencia desde el Estado, manipulando investigaciones. Le pedí que en 72 horas diera las pruebas de lo que decía porque eso no tiene nada que ver con su condición de legislador. Es delictivo".

"En 72 horas no me respondió, me dijo en un telegrama: «Déjeme tranquilo, esta es mi labor como legislador». Di por concluido ese intercambio telegráfico con un tercer telegrama mío y ahora iré a las acciones legales correspondientes", agregó Sain.

"No voy a dejar pasar esto. Me siento muy ofendido. Cuando yo digo algo y digo alguna crítica política mucha gente me dice: «Ay, yo tengo honor y tengo familia». ¿Y yo no? O sea, yo estoy para el bife, para que todo el mundo diga cualquier cosa de mi sin que paguen los platos rotos. Y segunda cuestión, no me gusta que acá haya comentarios y que queden en el olvido, como parte del discurso político. No se le puede imputar un delito tan grave a un ministro sin que nadie se mosquee. La respuesta mía es institucional, si no tiene o no aporta las pruebas de lo que me está imputando va a tener que pagar por eso", concluyó.