Y agregó: "A mi me tocó ser ministro en dos momentos históricos muy tremendos, vice ministro en el 2012 en Buenos Aires, y ahora en el momento de la mayor catástrofe social vivida rápidamente por la sociedad Argentina y santafesina donde a fin de año llegaremos al 60 por ciento de pobres y al 20 por ciento de indigencia. Eso no se resuelve con policía, pero aún así la policía debería ocupar un rol fundamental que es tener una presencia masiva en la calle. Esa presencia requiere de una forma de trabajo distinta. A los policías en la provincia de Santa Fe nunca se les enseñó a trabajar de otra manera. Lo único que saben hacer es salir a la calle al «tun tun» y quejarse todo el tiempo de la falta de medios".

"Hemos comprado medios, hemos planificado formas de trabajo diferentes, esto lleva un tiempo, estamos organizando mejor la presencia policial en las calles pero no los conforma. Por ende la orden que di esta mañana es que pongan a la Gendarmería. Que la Gendarmería entre a la ciudad, que invada las ciudades. Que trabajen en seguridad preventiva. Si la policía de Santa Fe tiene muchos problemas para hacer su trabajo entonces volquemos a las fuerzas federales a hacer su trabajo. Lo lamento si la estima de la policía provincial queda un poco alterada, si es que tiene estima. Porque creo que hay que dejar de quejarse un poco y trabajar un poquito más", sostuvo.

El crimen del sereno

Este martes hallaron en el kilómetro 155 de la autopista Santa Fe - Rosario el cuerpo con un disparo en la cabeza de Oscar Alberto Salas de 46 años. La víctima iba a trabajar en su moto con rumbo al predio del Club Colón, donde trabajaba hacía cinco años como sereno. El hecho conmovió a la ciudad y se apuntó a una situación de robo. Al ser consultado por este caso, Sain dijo: "No aventuraría conclusiones. El caso Oldani, el caso Trasante debería enseñarle a los periodistas a tener un poco de paciencia en bajar el martillo del veredicto sobre los hechos criminales. No estaría tan seguro de que las cosas hayan sido como las están describiendo en este caso, esperaría un poquito que actúen los fiscales y la policía. Debo cumplir el rol no solo de ministro sino también tener una impronta dirigencial, enseñar. Paremos un poco porque por ahí las cosas no son así y después no hay notas periodísticas que den vuelta para atrás en chancletas".

Luego, insistió con el desempeño de la policía provincial: "Les dimos plus, les generamos aumento salarial, estamos resolviendo el tema del racionamiento donde se acabó el chamuyo de la comida en los comedores de las regionales. Tenemos una impronta extremadamente pro policía en un montón de aspectos. Bueno, trabajen ahora".

Con relación a las acciones en materia de Seguridad que se llevan adelante en Santa Fe, expresó: "Como tenemos un relanzamiento en la cooperación entre la Policía provincial y las fuerzas federales lo que decidimos es que entren masivamente a la ciudad y que hagan tareas preventivas. Quiero ver a los gendarmes caminando por la peatonal, por la Costanera… Eso es lo que estoy planteando". Y al ser cuestionado por la falta de presencia policial en «zonas calientes», dijo: "Hay que hacer las dos cosas. Tener presencia preventiva en los lugares donde tenés mucha circulación de personas, y al mismo tiempo hacer operativos focalizados. Y lo hemos escrito, lo que pasa es una provincia donde se lee poco acá. Los documentos oficiales, las estrategias y tampoco nos acompaña tampoco la prensa en los operativos que hacemos. Siempre vende mucho más el escándalo y el fracaso pero no el acierto. Los invito a que nos acompañen para que vean como estamos planificando esto. En la ciudad de Santa Fe teníamos un problema: el 65 por ciento de las personas estaban desarrollando tareas administrativas. Es una barbaridad. Reciente mucho eso la presencia policial en la calle".

Al mismo tiempo, dijo sobre las últimas designaciones de mujeres policías en cargos jerárquicos: “La mujer ha tenido que desarrollarse durante 25 o 30 años en una institución muy machirula y donde el rol era estrictamente secundario. Aquellas que han podido sobrevivir han desarrollado destrezas y capacidades que hoy las convierten en recursos humanos con alta capacidad en manejo de un montón de cosas. Y los resultados están a la vista”.

doris.jpg Doris Abdala. La primera jefa policial del departamento Castellanos.

Luego de destacar el desempeño de las mujeres en posiciones de poder dentro del Ministerio, Sain agregó: "Son personas con mucha vocación. Vamos a ordenar la policía con todas las mujeres que tengamos que promocionar. No por ser mujeres, sino que son grandes oficiales y grandes jefas de policía. Otro tema importante es que de las 14 mil personas que se inscribieron para ingresar al Isef el 65 por ciento son mujeres. Con lo cual nosotros no vamos a hacer como el gobierno anterior, un gobierno machirulo, que lo que hacía era excluir a las mujeres del ingreso. De hecho en los últimos dos ingresos no hubo mujeres. Es inexplicable. Por qué razón no se permitía ingresar mujeres al Isef. No hay explicación que no sea machirulismo puro. Nosotros vamos a hacer ingresar a todas las mujeres que tengan que ingresar. Si es el 70 por ciento, el 80, ingresarán. Porque no hay ninguna razón técnica que diga que la mujer no puede formar parte del staff de la policía".

Por último, al ser consultado por si habrá una reforma policial, el ministro apuntó: "Si la política quiere sí, si entra en un terreno especulativo, no. Es una decisión de carácter estrictamente política. No es ni policial, ni técnica. Es una decisión que hoy está en manos de la Legislatura particularmente controlada en la Cámara de Diputados que está controlada por el Frente Progresista. Si ellos tienen voluntad de producir esos cambios abrirán una discusión que permita esa interlocución. Los primeros mensajes enviados al respecto por el presidente de la Cámara no son auspiciosos. Pero yo preferiría darle tiempo porque dan cuenta de que estos mensajes dan cuenta que no han leído las leyes, quizá necesiten un poco más de tiempo porque son complejas y por supuesto debo aclarar que no se trata de una política de seguridad pública sino de una reforma institucional. Si alguien considera que aquí no hay política de seguridad pública lo que tendrían que hacer es invitarme a la Cámara de Diputados, voy y ahí debatimos si hay política o no de seguridad pública".