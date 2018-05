Santa Fe podría adherir a los PPP para la obra pública

Este jueves el Senado dio media sanción al proyecto de ley que busca que Santa Fe adhiera a la Ley Nº 27.328 de contratos de participación público privada (PPP) y el tema ahora será analizado por la Cámara de Diputados. El legislador que impulsó la norma es el representante del departamento Castellanos, Alcides Calvo (PJ), le dijo a UNO Santa Fe que su iniciativa prevé la adhesión pero con "algunas características" que difieren de cómo se aplica a nivel nacional.

Concretamente Calvo plantea la creación de una unidad de participación público privada en el Ejecutivo provincial que a partir del surgimiento de alguna iniciativa, que puede ser una obra o un servicio público, determine si se declara de interés público. Si eso sucede, el proyecto de obra o servicio deberá ser girado a la Legislatura para que su aprobación definitiva. Luego, se podrá llamar a licitación pública o concesión.

Creemos que le estamos dando una opción más al gobierno provincial en materia de la ley de obra pública porque sirve como complementaria a la ley actual. Además es una nueva propuesta donde queremos darle la participación al capital privado para la realización de alguna obra en particular.

En cuanto a las diferencias con la ley nacional, el legislador justicialista dijo que "es fundamental la opinión de los legisladores" y por eso se incluyó "una comisión de seguimiento porque hay muchísimos intereses de por medio".

Al ser consultado sobre si el proyecto surgió a partir del interés de las empresas constructoras de la provincia, Calvo aclaró: "No, nosotros evaluamos que Córdoba, Buenos Aires y Mendoza ya habían adherido y creíamos que Santa Fe no podía ser la excepción. Esto es como los endeudamientos: si se utilizan, bienvenido sea; Son oportunidades que se plantean para la provincia. Sin esta norma legal no sería posible. Es una herramienta más que va a tener el gobierno provincial ante cualquier ofrecimiento que viene de alguna empresa privada para prestar algún servicio o hacer una obra".