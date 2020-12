Se aprobó la ley tributaria, pero sin grabar al juego online ni las plataformas digitales

Para el legislador el juego online y las actividades digitales crecieron mucho con la pandemia y por eso se debía cobrar alícuota a esos sectores. "Es cobrar un impuesto justo porque crecieron mucho", insistió y también cuestionó una modificación que hizo el Senado del proyecto original enviado por el gobierno donde se le redujo el gravamen a las actividades bancarias del 7% al 5,5% para aquellas que no superen los 6.000 millones de pesos.

"La actividad financiera dio buenos resultados más allá de cada banco. Las 9 entidades bancarias del país crecieron 182 por ciento. Se intentó cobrar a los que más tienen", se quejó ante las modificaciones que se hicieron en el Senado y en Diputados.

Por su parte, la diputada socialista, Clara García, se quejó del "destrato institucional" de parte de los funcionarios del Ejecutivo que sólo mantuvieron una sola reunión y de forma virtual con la comisión de Presupuesto de Diputados y con la mesa de análisis tributario, que tuvo una única reunión. Además, dijo que "hicieron más modificaciones tributarias que las que anunciaron".

Respecto al tema del juego online, García remarcó que no está regulado y que, por lo tanto, no se puede gravar. Mientras que para las plataformas de contenidos digitales, si se aprobaba tal como estaba redactado, se exponía a los usuarios a que se les subiera el precio final del servicio.

Sin embargo, el diputado del bloque Frente Renovador 100% Santafesino, Oscar Martínez, insistió con la contradicción de la oposición de haber estado discutiendo hace semanas la concesión del juego online –que el gobierno provincial la otorgó por decreto a tres empresas por 15 años– y ahora evitar que se grave esa actividad.

Según Martínez, en ese debate, que se realizó en la Cámara de Diputados con la presencia del titular de Lotería de Santa Fe, Rodolfo Cattaneo, uno de los temas que se debatió fue lo que iba a aportar en recaudación el gravamen al juego online. El proyecto establecía alícuotas entre el 3 y el 13 por ciento de acuerdo a la actividad digital y, puntualmente al juego, le establecía el 12 por ciento. "Ahora se le va a aplicar una alícuota general que reduce la presión tributaria. Esto va más allá de la legalidad que se planteaba de la actividad", agregó.

Pero, al respecto, el presidente de la comisión de Presupuesto, Fabián Bastía, se preguntó si se pretendía cobrarles más impuestos a los santafesinos aprovechando la situación de pandemia, donde se utilizaron más las plataformas digitales. "Estamos dispuestos a legislar en la materia, pero con tiempo. Estas actividades se ponen en cabeza de los usuarios, no le van a cobrar a las plataformas", cuestionó.

Asimismo señaló que "el juego online es ilegal, porque no fue autorizado" por la Legislatura. "No podemos fijar tributos a una actividad que no fue regulada. Nosotros ya presentamos un proyecto de ley para hacerlo. Pero acá con un decreto se pretendió entregarles el negocio a tres empresas durante 15 años sin análisis legislativo", criticó.

Mientras que sobre el planteo que hizo Martínez sobre el Artículo 56, que establecía el pase a planta permanente de los trabajadores contratados por el Estado santafesino, Bastía señaló: "El proyecto contemplaba el pase a planta hasta el 31 de diciembre de 2020. No sé en qué fecha mandaron la ley tributaria, pero legislan para el futuro. Incluso mañana pueden contratar a alguien y tendría el derecho de pasar a planta permanente. Además, qué tiene que hacer un pase a planta en la ley tributaria. Por otra parte, ya votamos el pase a planta con la ley de presupuesto".

Luego de aprobarse con modificaciones, el proyecto pasó al Senado donde se aprobó de forma definitiva con la mayoría de los siete senadores radicales, ya que los senadores justicialistas están divididos en dos bloques con posturas diferentes respecto a la ley. Allí, los senadores Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Ricardo Kaufmann, Eduardo Rosconi y Cristina Berra pidieron insistir con el texto aprobado la semana pasada. Sin embargo esa solicitud no prosperó y se votó la media sanción de Diputados, aunque con la abstención de los senadores justicialistas Armando Traferri, Rubén Pirola, José Baucero, Osvaldo Sosa y Guillermo Cornaglia.

Consenso fiscal

En la sesión de este miércoles la Cámara de Diputados de la provincia aprobó el proyecto con el que la provincia adhiere al consenso fiscal con la Nación. En esta norma, que ya traía media sanción del Senado hubo cruces entre legisladores de Juntos por el Cambio, del peronismo y de la izquierda. Sin embargo, el proyecto fue aprobado con amplia mayoría.