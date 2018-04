Se demora el traspaso de personal del viejo al nuevo sistema penal

El senador radical (General López) Lisandro Enrico ingresó un proyecto para rechazar la acordada Nº10 de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que frena el traspaso del personal del viejo sistema penal al nuevo. "Nos parece que es una acordada que está rayando la inconstitucionalidad. La Constitución provincial establece que la organización de los tribunales se acuerda por leyes votadas por la Legislatura. Y la Legislatura votó una ley que dispone el nuevo sistema penal y que todos los empleados y fiscales tienen que pasar a ese sistema, del escrito al oral. Que la Corte Suprema saque una acordada para decir que no va a aplicar la ley, me parece que es preocupante y grave", sostuvo Enrico en diálogo con UNO Santa Fe





Al ser consultado sobre cuáles son los motivos para que se frene el traslado del personal, Enrico sostuvo: "Porque no hay voluntad de acompañar un proceso nuevo, de fortalecerlo; porque algunos no quieren trabajar y quieren estar como hoy, que no están haciendo nada. Y, en definitiva, porque no hay un compromiso con la realidad que hay que asumir. Hoy lo que más reclama la sociedad es seguridad y donde más hace falta la presencia de personal y de recursos es en la Justicia Penal. Esta ley lo que establece es justamente eso, darle más recursos. Pero la Corte decide no aplicarlo".





Ante la pregunta de cómo afecta en lo operativo que se demore el traspaso del personal que hoy aún está en el viejo sistema, el senador dijo: "Esto debilita a la propia Justicia. Las causas del sistema penal anterior ya son muy pocas, prácticamente no hay causas. Ese personal qué función cumple ahora si ya no tiene causas que tratar? Ahora tienen que ser pasados al nuevo sistema, pero no quieren ser pasados. Es preocupante, pero más preocupante es que es una cuestión de corte constitucional. La Justicia es el órgano encargado de aplicar la ley y no lo hace. Si considera que la ley está mal o es inconstitucional debería plantear un recurso de insconstitucionalidad y que la Corte lo resuelva, pero no hacerlo con una acordada".





El proyecto, que no consiguió aval del resto de los senadores para ser tratado en el recinto este jueves, pasó a comisiones para ser estudiado.