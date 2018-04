"Se está muy lejos de terminar con la impunidad", dijo Del Frade

El diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, se refirió a la sentencia en el juicio a la banda de Los Monos que actuaba en la ciudad de Rosario y dijo que en la provincia "se está muy lejos de terminar con la impunidad" en clara alusión a los dichos del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro , al finalizar el juicio.





"Tengo una sensación contradictoria, porque hoy terminó de condenarse una banda de asesinos. Eso está bien. Pero estamos lejos de resolver el problema del desarrollo del narcotráfico y del desarrollo del negocio de las armas y del lavado de dinero que está detrás de esta banda", aseguró el legislador provincial en diálogo con UNO Santa Fe.





Luego argumentó: "Eso no se tocó, no formó parte de la investigación y me parece que esa deuda pendiente, que es una explicación ausente para la población de la provincia de Santa Fe, se ve reflejada en el número de asesinatos que se incrementó en el principio de año tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario".





Al ser consultado sobre si esa deuda es de la justicia provincial o de la federal, Del Frade dijo: "Creo que lo de la Justicia Federal es impresentable y por eso hicimos un pedido en la Legislatura provincial para que los jueces federales vengan a explicar por qué durmieron este sueño tan parecido a la complicidad por lo menos durante 10 años".









"Mientras que la Justicia provincial –continuó– lo que hace con esto es darle un poco de aire al gobierno provincial que durante muchos años también generó poquísimas respuestas para el desarrollo narco que se venía dando en Santa Fe como en el resto del país".





"La Justicia provincial hizo lo que pudo frente a algo que le excede que es el desarrollo del narcotráfico. Igualmente, insisto en que faltan respuestas sobre cómo Los Monos se desarrollaron, cómo lavan dinero y ahí sí hay un debe muy grande. Estamos muy lejos de terminar con la impunidad, tal como hoy salió muy livianamente a decirlo el ministro de Seguridad", concluyó.