Se reunieron el gobierno y los gremios, pero aún no saben cuántos contratados hay

Esta tarde se reunieron representantes de ATE y UPCN con el secretario de Recursos Humanos y Función Pública, Federico Crisalle, para empezar a analizar la situación de los trabajadores y las trabajadoras contratadas por el Estado provincial. Sin embargo, luego del encuentro se reconoció que aún no se sabe cuántos son los contratados y que "se hará un relevamiento para saber dónde se está parado" y tener el número fino en la próxima reunión del 8 de agosto.

Los secretarios adjuntos de ATE, Marcelo Delfor, y de UPCN, Mónica Payá, brindaron precisiones a la prensa sobre lo conversado y se mostraron conformes por haber iniciado la negociación que avanzará sobre los trabajadores que prestan tareas en la administración central. Distinta es la situación de entre 1.000 y 1.500 profesionales contratados –la mayoría serían del área de Salud– por el gobierno provincial ya que forman parte de otra paritaria y aún no tuvieron novedades.

"Fue un primer contacto con el Ejecutivo que nos manifestó que, dentro de las responsabilidades del Pacto Fiscal, quieren encontrar la metodología para lograr la estabilidad para los compañeros que no la tienen en este momento. Vamos a hacer un relevamiento para saber en qué situación estamos parados. Y también respecto a la titularización de subrogantes que permita más créditos para poder concretar el pase a planta", dijo Payá.

La dirigente gremial aseguró que "el pacto fiscal condiciona muchísimo" porque no se puede incrementar la cantidad de personal en planta permanente de los gobiernos provinciales. Pero, además, Payá mencionó que "hay una cláusula que tiene que ver con el fin del mandato que restringe mucho la posibilidad de tener un crecimiento en la planta" de personal. "De todas formas, Santa Fe está estabilizada y es una de las mejores provincias en cuanto a la relación de cantidad de empleados públicos sobre la población", aclaró.

Por su parte, Delfor destacó que "lo importante es que se comenzó con un camino que es el que veníamos exigiendo y que es la paritaria técnica". Luego agregó: "Nosotros venimos a reclamar y a exigir que se regularice la situación de trabajadores y trabajadoras contratadas que hoy sostienen gran parte de las políticas públicas de este Poder Ejecutivo y lo tiene que resolver este Poder Ejecutivo".

"Por eso –admitió–, de alguna manera, estamos conformes con la convocatoria y seguramente vamos a encontrar en el marco del diálogo y el consenso el mecanismo para que esta situación se resuelva. Si eso no sucede, el Estado no va a poder brindar muchos servicios".

Para el gremialista eso es algo que "va a complicar la transición y al próximo gobierno". Pero se mostró confiado de encontrar un mecanismo para evitar los condicionamientos legales que imponen las leyes nacionales y resolver la situación antes que finalice el mandato de Miguel Lifschitz.

Ante la consulta de UNO Santa Fe sobre cuáles son los plazos razonables para que se desarrolle el proceso que se inició este miércoles, Delfor contestó: "De por sí el próximo 8 de agosto vamos a tener otra reunión. Seguramente ahí vamos a contar con mayor información por parte del Ejecutivo que es el que está relevando la información en los distintos ministerios, así lo manifestó el secretario de la Función Pública, y a partir de la realidad que nos vamos a encontrar vamos a delinear una estrategia que nos permita resolver esta situación".

"El último pase a planta fue en 2014. Ahí ya hubo algunos compañeros que no pudieron concretar el pase a planta porque no reunían el requisito de los años de antigüedad, por ejemplo. Pero desde esa época es que hay contratados que están trabajando a la par de los compañeros de planta permanente. No es personal político", aclaró Delfor.

"Los gremios vamos a mantener firme esta exigencia y ojalá que en ese marco de diálogo encontremos una solución y no nos vayamos con las manos vacías y entremos en conflicto", sostuvo.

Al ser consultado sobre si en la reunión el Ejecutivo planteó que haya algún condicionamiento por parte de la comisión que representa al futuro gobierno de Omar Perotti, Delfor dijo: "Nos manifestaron que hay un marco que es el de la transición, pero no nos manifestaron que les hayan exigido o limitado a algo la negociación".

—¿La decisión del pase a planta permanente de los contratados requiere de un acuerdo con el gobernador electo?–repreguntó UNO Santa Fe.

—Este es un acuerdo paritario y por lo que nosotros tenemos entendido a partir de declaraciones públicas el propio equipo de transición del gobierno que vendrá manifestó que van a respetar los acuerdos paritarios, y de esto se trata. Además, le estamos resolviendo un problema al próximo Ejecutivo si no se resuelve.