"Si no hay un gran acuerdo nacional volvemos al 2001", dijo Antonio Bonfatti

El exgobernador y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti , dijo sin vueltas que si no hay un gran acuerdo nacional "volvemos al 2001", al referirse al anuncio presidencial de volver a buscar crédito en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, aclaró que no es pesimista, sino realista. Además, en diálogo con la prensa, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por "su soberbia" y advirtió que "el camino de la mentira no es el camino".





"Creo que es más de lo mismo de otras oportunidades que ya vivimos en el país. No se puede tapar y negar con discursos y cobertura mediática que Argentina necesita de un gran acuerdo entre el sector del trabajo y el productivo, un consenso económico y social para poder salir adelante y no negarlo con soberbia", cuestionó.





Luego siguió: "Creo que el gobierno no tiene un plan económico y lo dijimos desde el primer día. Nos decían que éramos pesimistas y éramos realistas, lamentablemente no nos equivocamos. Este camino nos lleva nuevamente a cosas que vivimos y que no queremos reiterar".





"Pero fundamentalmente –remarcó– quien va a pagar los platos rotos son nuevamente los sectores del trabajo, los que no tienen trabajo, la pequeña y mediana industria. Abrieron la importación indiscriminadamente, cambiaron la reforma previsional, ahora pretenden la reforma laboral. Siempre a costillas de los que menos tienen".





Acerca de las justificaciones de la gestión de Macri con la herencia recibida, Bonfatti expresó: "Creo que ese argumento se les termina porque ya llevan dos años y medio de gobierno y han profundizado tremendamente una situación de inflación que la negaban continuamente, que iba a haber 15%, que no había que dar más reajustes salariales por arriba del 15% y nosotros decíamos que eso era inviable. Los hechos están a la vista, no se puede seguir mirando para atrás. Pero mirar hacia adelante quiere decir que hay que convocar a todo el arco político, oficialismo y oposición, a los sectores del trabajo y la producción y establecer algún pacto porque sino volvemos al 2001 o situaciones anteriores".





Para Bonfatti, los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de que no es el mismo FMI que en los 80 o 90, es seguir "con su soberbia negando la realidad y esto lleva al mal camino". Luego recordó el reportaje de Carlos Pagni con el propio Dujovne diciendo que la negociación con los holdouts era para no ir al Fondo Monetario porque los condicionaba. "Pasa un año y ahora dice que el Fondo es bueno. No nos sigamos tragando el sapo ni engañándonos entre nosotros", pidió.





"La deuda sigue creciendo y el país se sigue endeudando y hay que levantar ahora las Lebacs que dentro de pocos días son 600 y pico mil millones de pesos. Pierden la confianza y cuando hay desconfianza cada cual quiere jugar la suya, en lugar de tratar de construir un proyecto de país", fustigó.





En este contexto, ante la pregunta de qué pasa con la deuda de Nación con Santa Fe, Bonfatti dijo: "Bien gracias. Estamos esperando que cumplan lo que dijeron que iban a cumplir el 31 de marzo y ningún tipo de propuesta todavía. El camino de mentir no es el camino".





"Hay mucha gente que tiene algunos años y que sabe y ha vivido lo que significan estas cosas. Mientras que los jóvenes, lamentablemente van a tener que aprender de la realidad, de lo que vaya ocurriendo todos los días", concluyó.